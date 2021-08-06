За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 22 медицинских работника. Такие данные на 6 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 13 случаев;

в Чуйской области – 1;

в Джалал-Абадской области – 3;

в Иссык-Кульской области – 1;

в Баткенской области – 4.

За сутки из стационаров были выписаны 9 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 18 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6576 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 6043 человека.