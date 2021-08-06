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Специалисты РФ и КР исследуют природные очаги чумы в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) активизирует научно-техническое сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на пространстве СНГ. Такое сотрудничество, по информации данного ведомства, осуществляется, в частности, с Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном.

"Это постоянное эффективное межгосударственное взаимодействие, - как отмечается, - налажено в целях дальнейшей оптимизации эпидемиологического надзора за чумой в трансграничных очагах на территории России и стран СНГ, оценки современного эпизоотического потенциала природных очагов чумы и их современной потенциальной эпидемиологической опасности".

В настоящее время специалисты Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора участвуют в проведении совместных экспедиций в природных очагах чумы на территории трех перечисленных центральноазиатских республик.

В Казахстане оценивается эпизоотический потенциал территории хребта Южный Алтай (Восточный Казахстан), граничащего с энзоотичной по чуме территории России (Республика Алтай), Монголии и Китая. В Таджикистане проводится эпизоотологическое обследование Гиссарского высокогорного природного очага чумы полевочьего типа. В Кыргызстане осуществляется эпизоотологическое обследование Сарыджазского, Верхненарынского и Аксайского высокогорных природных очагов чумы, выполняется оценка их современной эпидемической опасности.

Российский институт "Микроб" является крупнейшей и старейшей на территории СНГ научной организацией по изучению особо опасных инфекционных заболеваний. Он основан в 1918 году на базе вывезенного в Саратов оборудования "Особой лаборатории по заготовлению противочумных аппаратов", действовавшей с 1897 года в Кронштадте.

В Кыргызстане, по данным Минздрава, находятся три больших природных очага чумы: Тянь-Шанский, Алайский и Таласский. Они занимают более 30 тысяч квадратных километров (3,2 миллиона гектаров), что составляет более 16 процентов территории республики. Основными носителями возбудителя являются серые и красные сурки. Первые противочумные отряды создавались здесь с 1987 года. До 1990-х противочумная служба была одной из интенсивно развитых. Однако в последующие годы финансирование из республиканского бюджета постепенно снижалось.


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URL: https://www.vb.kg/404519
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