Почему в Кыргызстане не развивается перерабатывающая промышленность?

Правительство Кыргызстана можно поздравить: в нынешнем году завершилась реализация (третьей по счету!) Государственной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Правда, как и две предыдущие, она была с треском провалена, но это уже мелочи. Главное для наших чиновников составить экономические планы и проекты, наобещать народу манну небесную, а там хоть трава не расти.

Теперь-конкретика.Третья по счету программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности была составлена в 2015 году, когда правительством рулил ставший потом президентом страны Сооронбай Жээнбеков. В преамбуле этого документа, в частности, говорилось:" Удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме промышленности составляет 13 процентов. Ровно столько же перерабатывается аграрной продукции. В стране действует 326 предприятий и почти шесть тысяч физических лиц, занимающихся переработкой урожая, однако, эффективность их производства оставляет желать лучшего". А далее признавалось (даже сложно в это поверить), что "предыдущие две аналогичные программы носили декларативный характер, в них не были прописаны механизмы развития отрасли".

Как говорится, пробил час, то есть наступил 2021 год, пришла пора подводить итоги реализации очередной программы, но они оказались плачевными. Как признался на недавней встрече с журналистами заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев, уровень переработки сельхозпродукции на сегодняшний день составляет всего лишь 17 процентов (какой прогресс!). Далее замглавы аграрного ведомства сообщил, что в каждой развитой стране перерабатывается до 70 процентов сельхозпродукции и только 30 процентов поступает на рынок в свежем виде. " В Кыргызстане, - признался он, - 83 процента урожая поступает на рынки в свежем виде, потом 30 процентов (!) портится в процессе перевозки. В итоге фермер несет убытки, для того, чтобы хоть как-то свести дебит с кредитом крестьянин вынуждены повышать цены на оставшуюся продукцию, в конечном счете, страдают покупатели".

А вот дальше Азамат Мукашев напомнил небезызвестного персонажа из поэмы Гоголя "Мертвые души" помещика Манилова. "Мы планируем, - заявил наш специалист - аграрник, - предложить инвесторам проекты по глубокой переработке кыргызской сельхозпродукции". Но какие конкретно проекты, каким инвесторам? На эти пустяковые вопросы господин Мукашев отвечать не стал. Одним словом, и наши чиновники из Минсельхоза любят мечтать и строить воздушные замки, как тот помещик Манилов. Что-то не слышно о создании у нас крупных совместных перерабатывающих предприятиях, зато известны факты, когда заготовители из Таджикистана и Узбекистана скупают на юге Кыргызстана сушеный урюк, а затем у себя дома его фасуют в яркие пакетики и продают в России.

Но это еще не все. Замминистра сельского хозяйства высказал идею о том, Кыргызстан не должен, к примеру, экспортировать картошку фурами и вагонами в соседние страны, а поставлять за рубеж картофельную муку и крахмал. "Только в таком случае, - подчеркнул господин Мукашев, - максимальная добавочная стоимость останется на территории нашей страны". Какие чудесные мысли! Только почему же за 30 лет этого не было сделано! Чиновники по-прежнему занимаются маниловщиной, составляют различные проЖекты, которые вряд ли когда-нибудь будут реализованы.

Как показывает практика, надеяться на доброго дядю из-за рубежа - не имеет смыла. Мы уже давно разогнали всех инвесторов. Из-за алчности чиновников, их жажды "навариться" на всех совместных предприятиях (не только в перерабатывающей отрасли), периодически громыхающих революций о нас идет дурная слава не только в государствах ближнего, но и дальнего зарубежья. Поэтому нужно самим поднимать отрасль с колен. Да, нужны миллиардные инвестиции.Прежде всего на приобретение нового эффективного оборудования, строительство логистических центров, обучение специалистов, создание современной маркетинговой службы. И самое главное, предоставление переработчикам длинных и дешевых кредитов. Кстати, в третьей по счету программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности утверждалось, что в 2017 году государственные субсидии работникам перерабатывающей отрасли будут составлять 25 процентов от общего объема финансирования, в 2018-м - 33 процента, а в 2021 -50 процентов. Но то правительство, которое напомним, возглавлял Сооронбаев Жээнбеков, очевидно, решило действовать по принципу: "Главное прокукарекать, а там, хоть не рассветай".

Да, сейчас переработчики. согласно Государственной программе "Финансирование сельского хозяйства-9", могут в принципе получить льготные кредиты. Правительство выделило 372 миллиона сомов на субсидирование процентных ставок коммерческих банков. Но в любом случае, этих кредитов ничтожно мало, да и условия получаются для производственников не очень льготные. Поэтому боятся переработчики затеивать с государством финансовые игры. Вот если бы освободить хотя бы недавно созданные предприятия от всех процентов по кредитам, предоставить производственникам налоговые льготы, возвести логистические центры, обучить за счет государства специалистов за рубежом, тогда еще можно будут на что-то рассчитывать. А пока ...слова, слова, слова