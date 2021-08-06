Служебных собак протестировали на поиск людей с повышенной температурой

Кинологическая служба ГТС протестировала служебных собак на поиск людей с повышенной температурой тела. Животные показали отличные результаты.

Проверку Государственная таможенная служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики при поддержке Программного Офиса ОБСЕ в Бишкеке проводила на базе кинологической службы.

В ГТС хотели понять, способны ли служебные собаки обнаружить человека, чья температура тела находится в диапазоне от 37 градусов C и выше.

Тестирование длилось 45 дней, и проходило на базе учебного центра таможни в городе Бишкек. Всего было проведено 140 учебных часов тренировок и 10 слепых испытаний с точностью до 80 процентов.

В итоге группа кинологической службы показала себя готовой к испытаниям в тренировочной среде аэровокзала и была размещена в международном аэропорте "Манас". В тестировании здесь принимали участие авиапассажиры, прятавшие под одеждой муляжи. Их температура была выше средней температуры тела человека. За два дня группа успешно проверила подготовку собак на пассажирах четырех рейсов.

Группа кинологической службы имеет потенциал оперативной работы с большим количеством граждан, прибывающих в аэропорт, и может выявлять среди них людей с повышенной температурой тела. Это, конечно же, не заменяет проверки первого уровня. Сигнал, данный служебной собакой, не означает, что у пассажира есть вирусная инфекция. Это лишь подтверждает, что температура его тела превышает норму, а значит, нужен более тщательный осмотр, измерение температуры и при необходимости дальнейшие действия. Время задержки пассажира будет минимальным.

Ранее подобные исследования проводились в Европе. Специалисты считают, что применение такой метод может значительно снизить риски возможного контакта с носителями коронавирусной инфекции.

Специалисты кинологической службы ГТС при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке готовы для всех заинтересованных агентств и служб провести дрессировку служебных собак по программе "Подготовка служебных собак по поиску объектов (субъектов) источников тепла".