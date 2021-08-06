В МВД России отметили работу посольства Кыргызстана с мигрантами

В Москве в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча руководителей дипломатических представительств государств-участников СНГ с первым заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации Александром Горовым. Участие во встрече приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Александр Горовой проинформировал о текущей миграционной ситуации в России, озвучил статистику совершаемых гражданами стран СНГ правонарушений и преступлений. Особое внимание он обратил на ряд происшедших в последнее время в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, инцидентов с участием выходцев из этих государств. И сообщил о принимаемых МВД России мерах по наведению общественного порядка.

По словам первого замминистра, на сегодняшний день в РФ продолжают находиться более 700 тысяч уроженцев стран ближнего зарубежья. Горовой напомнил, что в апреле этого года на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества подчеркивалась необходимость проведения разъяснительной работы с иностранцами-нелегалами, с целью урегулирования их правового статуса. При этом в отношении них благодаря инициативе МВД РФ продлены сроки действия временных мер. И предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года включительно обращаться в органы внутренних дел с заявлением о постановке на миграционный учет и оформлении документов для осуществления трудовой деятельности без соблюдения заявленной цели въезда.

"Несмотря на это, далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД", - констатировал Горовой. И сказал, что направит в подведомственные территориальные органы министерства напоминание об обязательном направлении уведомлений о задержании и аресте иностранных граждан в представляемые дипломатические и консульские учреждения иностранных государств. Замминистра также призвал дипломатов стран СНГ в России продолжить информационно-разъяснительную работу с согражданами по вопросу соблюдения российских законов, а также легализации их пребывания на территории РФ.

Горовой сообщил, что в 2021 году на 5 процентов увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. Кроме того, в их среде наблюдается рост противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, это нередко сопровождается насильственными действиями, которые создают угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти.

"По всем указанным фактам МВД жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы РФ. Аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ", - заявил первый замминистра.

Вместе с тем, он отметил высокий уровень взаимодействия, достигнутого за последние годы с посольствами государств СНГ, выработку общие подходы, которые позволяют решать возникающие проблемы. Горовой поблагодарил правительства этих стран за своевременные и эффективные меры по организации выезда с территории РФ тех иностранных граждан, которые решили покинуть страну в период пандемии.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, Александр Горовой выделил работу этой дипмиссии по обеспечению трудовых прав граждан Кыргызстана в России.

Завершая встречу, первый замминистра поблагодарил ее участников за продуктивную дискуссию и готовность совместными силами обеспечить межнациональное согласие и соблюдение порядка. Он выразил уверенность, что рассмотренные вопросы не будут оставлены без внимания, а представители зарубежных стран приложат максимальные усилия для формирования законопослушного поведения своих соотечественников, продолжат работу по побуждению их к урегулированию правового статуса в России, проинформировали в ТАСС.