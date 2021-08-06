Страны ЕАЭС перейдут на электронную торговлю

В ЕАЭС принят пакет документов, которые позволят реализовать в странах Союза пилотный проект в области внешней электронной торговли. Данный пакет утвержден Коллегией Евразийской экономической комиссии.

Принятые документы, как сообщили в ЕЭК, определяют особенности заполнения упрощённой таможенной декларации – декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации. Также подготовлены изменения в правила заполнения реквизитов структур электронных таможенных документов.

Кроме того, предусматривается дополнительная категория товаров, приобретаемых в сети интернет, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации. Это, по замыслу, позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям – физическим лицам, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.

По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максата Мамытканова, подготовленный пакет документов будет действовать на период проведения пилотного проекта и позволит апробировать выбранную технологию совершения таможенных операций, правильно закрепить ее в праве Союза. Параллельно продолжится работа над Протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Протокол юридически закрепит понятие товаров электронной торговли и деятельность оператора электронной торговли, а также установит новый вид таможенной декларации – декларации на товары электронной торговли.

В соответствии с распоряжением Совета ЕЭК, работу по пилотному проекту предусмотрено провести в период 1 июня 2021-го по 31 декабря 2022 года. При этом его фактическое применение начнется с ноября 2021-го.

Одновременно в ЕЭК определяются направления развития трансъевразийских перевозок. На повестке дня - углубление сотрудничества в сфере развития железнодорожных и мультимодальных перевозок, формирования и развития евразийских транспортных коридоров и маршрутов и их связуемость с международными транспортными коридорами, а также проведение совместных мероприятий по вопросам развития "бесшовных" технологий перевозки, электронного документооборота, обмена и тиражирования передового опыта в сфере перевозок.

"Наша работа проводится на системной основе, дальнейшее объединение усилий позволит развивать контейнерные перевозки, даст возможность реализации транзитного потенциала Союза, основанного на устойчивой и адаптируемой к постоянно меняющимся транспортным потребностям евразийской транспортной системе", – говорит министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асамбеков.