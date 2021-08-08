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В центре "Рух Ордо" пройдет концерт Фатимы Серазиевой и ансамбля "Мелодия"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 8 августа, в культурном центре "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова состоится дебютный концерт Фатимы Серазиевой и инструментального ансамбля "Мелодия". Об этом молодая исполнительница сообщила на своей страничке в сети Facebook.

Непрофессиональная исполнительница, ставшая известной благодаря своему проникновенному исполнению хитов советской эстрады, 1 июня уже дала первый сольный концерт в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова вместе с музыкантами Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под управлением народного артиста, руководителя и главного дирижера коллектива Бакыта Тилегенова.

А в середине июля певица объявила о том, что теперь будет выступать вместе с инструментальным ансамблем "Мелодия", в состав которого вошли артисты Большого симфонического оркестра мэрии, и в скором времени они собираются отправиться в гастрольный тур по стране. Культурный центр "Рух Ордо" тоже значился в списке мест, которые планировали посетить артисты.

Поскольку любимыми исполнителями Фатимы Серазиевой являются Анна Герман, Мария Пахоменко, Тамара Миансарова, Валентина Толкунова и другие исполнители советской эпохи, и именно их произведения она предпочитает петь, то и сегодня, 8 августа, в "Рух Ордо" на концерте "Добрый вечер" она ждет поклонников советской эстрады, и всех тех, кому близка лирика.


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URL: https://www.vb.kg/404537
Теги:
Иссык-Кульская область, концерт, Иссык-Куль, артисты эстрады
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Комментарии
Айка
08.08.2021, 09:56

на любителя репертуар у нее...голос слащавый

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