Жапаров встретился с Токаевым: обсуждали перспективы развития отношений

Президент КР Садыр Жапаров встретился с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши, Туркменистан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства по различным направлениям, а также перспективы развития взаимовыгодных отношений. Также обсуждены вопросы пересечения границы гражданами двух стран в период сохраняющейся пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил нынешнюю активность и высокий уровень кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества.

Он акцентировал внимание на том, что сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризуют взаимоотношения между двумя государствами.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что Кыргызстан настроен на дальнейшее расширение политических, торгово-экономических, транспортно-логистических, культурно-гуманитарных связей с братским Казахстаном.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что между двумя странами имеется четкое понимание того, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между братскими странами, коими являются Кыргызстан и Казахстан, не должно быть нерешаемых вопросов и подчеркнул необходимость продолжения углубления взаимных контактов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Садыр Жапаров поднял хорошие инициативы в рамках сегодняшней Консультативной встречи глав государства Центральной Азии и выразил готовность поддержать данные предложения на различных международных площадках.