Погода
$ 84.60 - 84.85
€ 99.77 - 101.10

Жапаров встретился с Токаевым: обсуждали перспективы развития отношений

156  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров встретился с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши, Туркменистан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства по различным направлениям, а также перспективы развития взаимовыгодных отношений. Также обсуждены вопросы пересечения границы гражданами двух стран в период сохраняющейся пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил нынешнюю активность и высокий уровень кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества.

Он акцентировал внимание на том, что сегодняшние переговоры традиционно проходят в духе союзнических отношений и стратегического партнерства, которые характеризуют взаимоотношения между двумя государствами.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что Кыргызстан настроен на дальнейшее расширение политических, торгово-экономических, транспортно-логистических, культурно-гуманитарных связей с братским Казахстаном.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что между двумя странами имеется четкое понимание того, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между братскими странами, коими являются Кыргызстан и Казахстан, не должно быть нерешаемых вопросов и подчеркнул необходимость продолжения углубления взаимных контактов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Садыр Жапаров поднял хорошие инициативы в рамках сегодняшней Консультативной встречи глав государства Центральной Азии и выразил готовность поддержать данные предложения на различных международных площадках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404542
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  