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Фестиваль-конкурс "Калейдоскоп" пройдет с 19 по 22 августа на Иссык-Куле

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- Анастасия Карелина
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VII Фестиваль-конкурс Иссык-Кульской области "Калейдоскоп" по всем танцевальным и спортивным дисциплинам пройдет с 19 по 22 августа. Ранее этот смотр был известен под названием "Аврора - дети солнца".

Праздник состоится в детском спортивном оздоровительном комплексе "Барчын" в селе Сары-Ой.

Его организаторами выступают - президент Федерации современного эстрадного танца Кыргызской Республики и Федерации спортивных мажореток и батон твирлинга Кыргызской Республики Оксана Поляничко и президент Кыргызской Федерации спортивного искусства контемпорари и модерна, Союза Чир спорта Кыргызской Республики и Союза роуп скиппинга и джамп роуп Кыргызской Республики Татьяна Кузнецова. А также акимиат Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

В рамках фестиваля-конкурса пройдет сразу несколько событий. Это Summer Camp Oriental для любителей восточного танца, начинающих и профессиональных танцоров с мастер-классами от таких отечественных исполнителей, как Асель Таирова, Елизавета Поляк, Мария Широбокова, Дайана Федорова, Елена Гунченко и Оксана Поляничко, а также гостей из Казахстана – Элины Алимжановой и Екатерины Любич. А еще мастер-классы по кавказским танцам, мастер-классы для педагогов-хореографов, open air и флешмоб.


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URL: https://www.vb.kg/404543
Теги:
Иссык-Кульская область, танцы, фестиваль, Иссык-Куль
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