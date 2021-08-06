Криптобиржа KuCoin: преимущества и недостатки

Гонконгская криптобиржа KuCoin создана с ориентировкой на удовлетворение потребностей пользователя. Поэтому компания предлагает интересную бонусную программу и круглосуточную техподдержку. Платформа предназначена для осуществления купли-продажи криптовалюты по 403 разным парам. Среди подобных ей биржу отличает оперативность работы. Компания внедряет в ассортимент инструментов новые монеты раньше конкурентов.

Интерфейс сайта переведен на 13 языков, в том числе русский. На главной странице каждый найдет раздел со списком крипты, которая включена в оборот. Также данная биржа имеет свою валюту KCS. Эти токены - децентрализованные, созданы на блокчейне эфириума. Купить их можно прямо на бирже. Для держателей токенов предусмотрен ряд преимуществ: получение прибыли с комиссии, сниженная комиссия на торговлю, доступ к специальным сервисам платформы.

Особенности

Компания предоставляет своим клиентам холодные кошельки для хранения. Их надежность обеспечивается шифрованием данных в два этапа. А также есть офлайн-хранение, эскроу-сервис и регулярные проверки от банка. Двухфакторная аутентификация включает защитные вопросы и антифишинговый код.

Операции проходят быстро: пополнение занимает 120 секунд, вывод средств - 10 минут. Работать можно только с криптовалютой, фиат здесь не принимается.

Дополнительные опции биржи позволяют оптимизировать процесс торговли:

"Стабильный сервис" - обеспечивается многоуровневая и многокластерная архитектура наподобие банка, основанная на трех дата-центрах, способных к одновременному решению всех задач. "Торговый движок" - обрабатывает около 2 млн ордеров в секунду.

Техподдержка на связи круглосуточно. Можно общаться через Telegram, WeChat, а также на сайте в разделе "Support", но только на английском и китайском языках.

За время работы в KuCoin не случалось фатальных проблем, платформа не испытывала перегрузки системы. Доступ к открыт через ПК и приложение биржи для Android и iOS.

Качественные серверы способствует оперативной работе, и новые цифровые монеты добавляются в торговые пары в короткие сроки. С токенов KCS держатели могут получать пассивный доход, просто храня их на своем счету.

Данная криптобиржа будет полезна трейдерам с любым уровнем, но все-таки стоит ознакомиться более подробно с ней на https://crypto.ru/kucoin/ самостоятельно.

Возможности платформы

Криптовалютная биржа KuCoin старается идти в ногу с событиями на рынке, и делает все возможное, чтобы у клиентов было под рукой максимум необходимой информации для проведения сделок. В частности платформа содержит:

Графики, интегрированные с TradingView. Они отличаются мощным функционалом, что удобно при работе с фреймами и индикаторами для проведения технического анализа. Журнал ордеров - содержит информацию о последних сделках, количестве трейдеров по купле-продаже. Есть рыночные и лимитные заявки. Отсутствуют функция стоп-лосс, тейкпрофиты.

По сравнению с другими платформами здесь довольно низкая комиссия. Для обычных пользователей она составляет 0,1% от сделки, для держателей токенов - 0,05%. Все депозиты в криптовалюте бесплатные, плата взимается в случае транзакций в блокчейне. Ее размер зависит от вида монеты, этот же показатель отражается на комиссии при выводе средств. На официальном сайте можно посмотреть полный перечень валюты и комиссии по ней.

Процесс покупки на бирже

Торговля на KuCoin проходит по этапам:

Сначала нужно пополнить счет, зайдя в раздел "Markets". Из списка выбрать требуемую для покупки монету, введя ее название в поисковик. Среди открывшихся доступных торговых пар выбрать подходящую. Перейти на страницу торговли, ввести необходимое количество монет. Затем нажать "Цена" и чтобы подтвердить сделку - "Покупка".

Минусы

Отсутствие ряда вспомогательных функций создает некоторый дискомфорт, особенно для начинающих. На бирже нет маржинальной торговли, фиатных денег, стоп-лосс ордеров.