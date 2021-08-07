Прими участие во флешмобе "С Россией в сердце"!

Русский дом в Оше приглашает всех желающих принять участие во флешмобе под названием "С Россией в сердце". Об этом сообщает Россотрудничество.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо сфотографироваться на фоне одной из достопримечательностей своего города. На фото непременно должен присутствовать один из символов России: флаг, герб, матрешка, русский народный костюм, береза или что-то другое.

Свои фотографии до 18 августа нужно отправить на электронную почту: education_osh@kgz.rs.gov.ru. Все полученные снимки войдут в видеоролик, который будет опубликован уже 22 августа на информационных ресурсах Русского дома в городе Ош.