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Прими участие во флешмобе "С Россией в сердце"!

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- Анастасия Карелина
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Русский дом в Оше приглашает всех желающих принять участие во флешмобе под названием "С Россией в сердце". Об этом сообщает Россотрудничество.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо сфотографироваться на фоне одной из достопримечательностей своего города. На фото непременно должен присутствовать один из символов России: флаг, герб, матрешка, русский народный костюм, береза или что-то другое.

Свои фотографии до 18 августа нужно отправить на электронную почту: education_osh@kgz.rs.gov.ru. Все полученные снимки войдут в видеоролик, который будет опубликован уже 22 августа на информационных ресурсах Русского дома в городе Ош.


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URL: https://www.vb.kg/404553
Теги:
Ош, Россия, флешмоб, Россотрудничество, кыргызско-российское сотрудничество
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