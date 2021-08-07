В Кыргызстане на 7 августа зарегистрировали 681 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 7 августа зарегистрировали 681 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 327,
в г. Ош – 8,
в Чуйской области – 104,
в Ошской области – 18,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 65,
в Джалал-Абадской области – 82,
в Баткенской области – 46.
За весь период зарегистрировали – 168 415 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1513 человек.
За весь период выздоровели – 155 447 человек.