Как сообщили VB.KG из Секретариата Информационной сети "Один пояс – один путь" в Пекине, свыше 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из 100 с лишним стран и районов мира передали Всемирной организации здравоохранения совместное заявление. Авторы документа категорически заявляют, что они против любых попыток политизации вопроса о происхождении нового типа коронавируса.

Как известно, до передачи этого заявления ВОЗ предложила провести второй этап исследования происхождения нового типа коронавируса в Китае, что привлекло большое внимание китайской общественности. Китай первым совместно с ВОЗ уже провел исследования на первом этапе. Эксперты из разных стран, приглашенные ВОЗ, осуществили инспекцию на местах. Результаты исследования показали, что утечка нового типа коронавируса из лаборатории крайне маловероятна.

Отслеживание происхождения COVID-19 является общим обязательством всех стран, а также серьезной научной проблемой, которую должны совместно изучать ученые и медицинские эксперты всего мира. Любые попытки политизации, географической маркировки и стигматизации будут лишь препятствовать работе по отслеживанию источников вируса, а также глобальным усилиям по борьбе с эпидемией.

Манипуляции без доказательств не приносят пользы

Попытки администрации США политизировать пандемию коронавируса нового типа, утверждая, что Китай является источником вируса, не только беспочвенны, но и вредны для глобальной борьбы с болезнью. Об этом заявил профессор Университета Дьюка штата Северная Каролина (США) бразильский нейробиолог Мигель Николелис.

"Нет никаких научных доказательств, подтверждающих предположение о том, что из китайской лаборатории произошла утечка вируса. Научное сообщество очень скептически настроено и просто не приемлет такого рода политические манипуляции", - сказал Николелис. Ученый уверен, что политизация науки никогда не приносит пользы, наоборот, крайне вредна.

Нейробиолог поддерживает результаты совместного исследования по отслеживанию происхождения коронавируса, проведенного в начале этого года более чем 30 экспертами Всемирной организации здравоохранения и Китая, и доклад, в котором был сделан вывод о том, что сценарий утечки из лаборатории был крайне маловероятным.

"Было проведено детальное генетическое сканирование вируса, и нет никаких свидетельств фальсификации или инцидентов в лаборатории", - указал он.