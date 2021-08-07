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Глава Кабмина встретился с жителями села Оттук, пострадавшими от селя

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- Анастасия Карелина
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов сегодня, 7 августа, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил село Оттук Тонского района. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР.

В результате недавнего схода селевых потоков здесь были подтоплены дворы 320 жилых домов, подтоплены сами 64 жилых дома. Три дома находятся в настоящий момент в аварийном состоянии.

Улукбек Марипов осмотрел состояние жилых строений граждан и поручил провести все необходимые восстановительные работы. Он также призвал кыргызстанцев страховать свое жилье на случай подобных чрезвычайных ситуаций.


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URL: https://www.vb.kg/404557
Теги:
Иссык-Кульская область, сель, стихийные бедствия, Тонский район, Улукбек Марипов, Кабинет министров
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