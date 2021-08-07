Глава Кабмина встретился с жителями села Оттук, пострадавшими от селя

Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов сегодня, 7 августа, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил село Оттук Тонского района. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР.

В результате недавнего схода селевых потоков здесь были подтоплены дворы 320 жилых домов, подтоплены сами 64 жилых дома. Три дома находятся в настоящий момент в аварийном состоянии.

Улукбек Марипов осмотрел состояние жилых строений граждан и поручил провести все необходимые восстановительные работы. Он также призвал кыргызстанцев страховать свое жилье на случай подобных чрезвычайных ситуаций.