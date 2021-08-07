Российскую военную базу в КР могут задействовать при угрозе из Афганистана

Российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане могут быть задействованы в защите рубежей Организации Договора о коллективной безопасности в случае прямой агрессии с афганского направления. Об этом, как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, заявил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана.

Он отметил, что страны – члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идет, в конечном итоге, о военной безопасности России.

"Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан", будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело с ходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - отметил Министр обороны РФ.

Отвечая на вопрос о финансовых затратах Российской Федерации на данном направлении, глава военного ведомства сказал: "Если говорить по деньгам, то это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи". И также отметил, что Россия совместно с Таджикистаном реализуют совместную программу по перевооружению его армии , но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики.

"Программа большая, рассчитанная почти до 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - подчеркнул министр обороны России.

Он проинформировал и о проходящих больших российско-таджикско-узбекских учениях, на которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. От Российской Федерации в них задействуется более тысячи военнослужащих.

Напомним, что, как сообщала ранее пресс-служба Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, звено российских штурмовиков Су-25 было переброшено с объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане на аэродром "Гиссар" в Таджикистане. Здесь они принимают участие в учениях России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от Афганистана. Учения проходят в период с 5 по 10 августа. Экипажи Су-25 должны искать замаскированные базы условного противника, наносить ракетно-бомбовые удары по мишеням, отрабатывать приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Также российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.