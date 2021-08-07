За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Такие данные на 7 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 5 случаев;

в г. Ош – 1;

в Джалал-Абадской области – 1;

в Иссык-Кульской области – 3;

в Баткенской области – 2.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 24 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6588 случаев заражения COVID-19. Выздоровели – 6075 человек.