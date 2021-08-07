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И.о. мэра Таалайбек Сарыбашов принял участие в общегородском субботнике

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- Анастасия Карелина
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Исполняющий обязанности мэра кыргызской столицы Таалайбек Сарыбашов принял участие в общегородском субботнике. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Вместе с горожанами Сарыбашов приводил в порядок сквер "Люкс", расположенный в Рабочем городке. Совсем скоро его ожидает масштабная реконструкция, и она будет находиться под личным контролем главы муниципалитета.

Сам градоначальник, вице-мэры Бишкека, аким Ленинского района столицы Мурат Осмонов, сотрудники центрального аппарата и простые горожане убрали территорию сквера и полосу, прилегающую к проезжей части дороги.

Сегодня все городские службы и предприятия также вышли на общегородской субботник и привели в порядок закрепленные за ними территории.


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URL: https://www.vb.kg/404564
Теги:
мэрия, субботник, Бишкек
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