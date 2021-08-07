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Президент на площади "Ала-Тоо" поздравил олимпийцев, вернувшихся из Токио

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 августа, на площади "Ала-Тоо" принял участие в торжестве, посвященном членам национальной сборной, вернувшимся с XXXII летних Олимпийский игр в Токио.

Борт из Японии прилетел в международный аэропорт "Манас" сегодня утром. Олимпийцев у трапа самолета встретили руководитель Администрации президента Сүйүнбек Касмамбетов и заместитель председателя Кабинета Министров Жылдыз Бакашова.

Затем была небольшая пресс-конференция, на которой журналисты смогли пообщаться с нашими спортсменами и их тренерами.

Но основные торжества были организованы на центральной площади Бишкека "Ала-Тоо". Сюда пришел глава государства, а также тысячи простых кыргызстанцев, жаждущих выразить благодарность спортсменам, защищавшим честь страны и их тренерам.

Садыр Жапаров поприветствовал членов нашей сборной и поздравил с успешным участием в летних Олимпийских играх.

"Олимпийские медали, наилучшие спортивные результаты и достижения наших спортсменов стали достойным подарком к 30-летию независимости нашей страны. Вы оправдали ожидания всех кыргызских болельщиков и принесли радость нашему народу!

В Олимпийских играх соревновались около 12 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из Кыргызстана. Наша национальная команда по борьбе завоевала 3 медали. Впервые в истории женской борьбы наши спортсменки выиграли две олимпийские медали. Айсулуу Тыныбекова, выигравшая многие чемпионаты Азии и мира, завоевала серебряную медаль, а Мээрим Жуманазарова - бронзовую.

Хочу отдать дань уважения Акжолу Махмудову, который показал образцовые бойцовские качества и поразил многих своим мастерством! Сотни тысяч наших соотечественников, болевших за вас, как за своих сыновей и дочерей, смотрели соревнования в прямом эфире.

Весь Кыргызстан поддерживал вас. Я тоже наблюдал за финальными поединками с семьей. Вы проявили большое мастерство и волю, борясь за честь нашей страны", - сказал президент.

По словам Садыра Жапарова, достичь победы на Олимпиаде очень непросто, ведь в Играх принимают участие лучшие спортсмены со всего мира, каждая страна посылает самых сильных и лучших своих представителей.

"Успех на соревнованиях основан на способностях и железной воле спортсменов, а также на тренерском мастерстве. Победа в спорте - результат тяжкого труда и пример патриотизма, потому как ваша победа всколыхнет и вдохновит сердца тысяч молодых людей. Надеюсь, что в числе тех, кто последует вашему примеру, в будущем окажется много чемпионов.

Спортивные достижения мирового уровня - самый яркий показатель потенциала страны. В 21 веке соревноваться может только сильная и здоровая нация. Вы возвеличили мировую славу Кыргызстана!", - добавил глава государства.

Особую благодарность за трудолюбие, терпение и доброту Садыр Жапаров выразил тренерскому составу национальной сборной Кыргызской Республики. Поблагодарил президент и родителей спортсменов, чья роль в их развитии огромна.

"Уважаемые спортсмены и тренеры! Вы прославили Кыргызстан на Олимпийских играх. Вы заслуживаете не только олимпийских медалей, но и высших наград Кыргызской Республики. Желаю членам и тренерам олимпийской сборной крепкого здоровья и новых побед. Да здравствует Кыргызстан! Да здравствует кыргызский спорт!", - сказал в заключении своей речи президент страны.

В честь олимпийцев на площади был организован концерт с участием звезд отечественной эстрады. Мероприятие в прямом эфире транслирует Общественная телерадиовещательная корпорация.

Добавим, что сегодня на родину вернулись 11 членов нашей олимпийской команды, еще несколько отечественных спортсменов прилетят через несколько дней. В ближайшее время после сбора национальной команды в полном составе состоится и официальное награждение олимпийцев и их тренеров.


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URL: https://www.vb.kg/404567
Теги:
концерт, президент, спорт, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо, артисты эстрады, Олимпийские игры, Садыр Жапаров
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