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Военные стран ОДКБ готовятся к миротворческому учению в России

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- Евгений Денисенко
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В Казанском высшем танковом командном училище завершились заключительные штабные переговоры представителей стран Организации Договора о коллективной безопасности по подготовке к совместному учению Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021". Участие в нем примут около 800 военнослужащих из всех стран-партнеров - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, военные делегации из этих государств, находясь в Казани, провели рекогносцировку места практических действий, определили состав сил и средств, которые примут участие в учении. Помимо самих военнослужащих, в нем будет задействовано 90 единиц техники вооруженных сил этих стран, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, самолеты Су-24МР и Су-34.

Также в учении примут участие представители других министерств и ведомств государств ОДКБ. В результате переговоров был утвержден план практических действий войск (сил), выработаны решения по всестороннему обеспечению и соблюдению требований с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство-2021" впервые состоится в Казани. И пройдет в ноябре на полигоне Казанского высшего танкового командного училища в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Предусмотрено два этапа маневров, которые завершатся розыгрышем практических действий.

Напомним, что в июле-августе 2014 года учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" проходило в Кыргызстане. В нем принимало участие около 700 военнослужащих из различных воинских подразделений, а также правоохранительных, здравоохранительных и чрезвычайных ведомств стран-партнеров. Главной целью была совместная подготовка и проведение операции по поддержанию мира коллективными миротворческими силами ОДКБ в центральноазиатском регионе. Маневры организовывались в контексте предстоящего вывода из Афганистана международных сил по содействию безопасности и возникновения реальной угрозы проникновения оттуда вооруженных бандформирований на территорию стран ЦА.


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URL: https://www.vb.kg/404568
Теги:
Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Армения, учения, Кыргызстан, ОДКБ
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