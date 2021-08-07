ЕЭК: Кыргызстан еще не воспользовался тарифной льготой на экспорт сахара

Вопрос взаимопоставок сахара в Евразийском экономическом союзе находится на постоянном контроле Евразийской экономической комиссии. Об этом заявила на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отметив, что для стабилизации рынка данной продукции Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября текущего года.

Такая льгота была определена для каждой республики Союза. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, который ввозится: в Армению - в объеме не более 22,4 тысячи тонн, в Казахстан – не более 134,4 тысячи тонн, в Кыргызстан – не более 40 тысяч тонн, в Россию – не более 350 тысячи тонн.

"По данным блока министра ЕЭК по промышленности и АПК Артака Камаляна, в мае-июне текущего года на территорию России ввезли с применением тарифной льготы 12,3 тысячи тонн сахара, а на территорию Армении – 2,2 тысячи. Казахстаном и Кыргызстаном сахар не завозился, так как на национальном уровне еще не приняты решения о распределении объемов его ввоза. В отношении Беларуси тарифная льгота не устанавливалась", - проинформировала Ия Малкина.

Говоря о перспективах рынка сахара стран Союза в следующем сезоне, она отметила, что посевные площади сахарной свеклы в текущем году в целом по ЕАЭС увеличились на 9,8 процента по сравнению с прошлым годом (и составили 1 135 тысяч гектаров). "Однако собранный урожай зависит от погодных условий", - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Ранее министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев сообщал: "Коллегия Евразийской экономической комиссии совместно с государствами Союза будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК". По его словам, с учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в течение лета к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми.

Кроме того, по информации ЕЭК, на ее площадке предусматривается организовать взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств Союза. Также будут подготовлены предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.