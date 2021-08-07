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Директор "Тазалыка" получил замечание за неважное санитарное состояние улиц

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- Анастасия Карелина
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Исполняющий обязанности мэра Бишкека сегодня прошелся по городским улицам, и остался недоволен их санитарным состоянием. Глава "Тазалыка" получил от градоначальника замечание. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Таалайбек Сарыбашов вместе с представителями городских служб в субботу инспектировал свое хозяйство. Он ознакомился с велодорожкой на проспекте Чингиза Айтматова. Тем, как организован полив зеленых насаждений вдоль проспекта, градоначальник остался недоволен. Руководителям соответствующих служб он указал на то, что та зелень, что растет ближе к дороге, выглядит зеленой, а растения, находящиеся со стороны тротуара, полностью высохли.

Также Сарыбашов прошел и по другим городским улицам, после чего сделал замечание директору муниципального предприятия "Тазалык" Рыспеку Сарпашеву о ненадлежащем санитарном состоянии территории. Работу в этом направлении градоначальник поручил усилить.

Кроме того, МП "Бишкекзеленхоз" дано указание организовать качественный и своевременный полив зеленых насаждений города.


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URL: https://www.vb.kg/404572
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, Бишкекзеленхоз, полив
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