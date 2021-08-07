Ежегодно количество пенсионеров растет на 15-20 тысяч человек

Ежегодно количество пенсионеров в Кыргызстане увеличивается на 15-20 тысяч человек. По данным Соцфонда Министерства здравоохранения и социального развития, сейчас в Кыргызстане насчитывается более 700 тысяч пенсионеров.

Как известно, пенсионная система считается стабильной, если соотношение количества пенсионеров к количеству плательщиков составляет 1:3-4. В настоящее время данное соотношение - 1:1-0.8. Кроме того, много получателей и льготных пенсий, которые финансируются из республиканского бюджета.

Как отметили в Соцфонде, финансирование пенсий и пособий за январь-июль 2021 года составило 29 миллиардов 083,3 миллиона сомов.

В городе Бишкек - 4 миллиарда 746,9 миллиона сомов.

В Чуйской области - 4 миллиарда 471,9 миллиона сомов.

В Нарынской области - 2 миллиарда 320,6 миллиона сомов.

В Иссык-Кульской области - 2 миллиарда 653,2 миллиона сомов.

В Таласской области - 1 миллиарда 203,3 миллиона сомов.

В городе Ош - 1 миллиард 045,7 миллиона сомов.

В Ошской области - 5 миллиардов 326,7 миллиона сомов.

В Баткенской области - 2 миллиарда 325,9 миллиона сомов.

В Джалал-Абадской области - 4 миллиарда 989,1 миллиона сомов.

Финансирование пенсий и пособий только за минувший июль составило 4 миллиарда 150,7 миллиона сомов.

И, конечно, трудно сказать, о каких механизмах повышения пенсий до конца текущего года шла речь на недавней встрече главы кабмина Улукбека Марипова и председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития Жаныбека Орозалиева в нынешней ситуации, когда плательщиков становится все меньше.