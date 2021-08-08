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В России вывели портрет среднестатистического преступника

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- Евгений Денисенко
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МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника в стране. Согласно проделанному правоохранительным ведомством исследованию, подавляющее большинство преступлений совершают мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям.

Такой вывод сделан на основе данных МВД о состоянии преступности за минувшие полгода.

Так, за этот период было выявлено 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64 процента не имеют постоянного источника дохода и 58 процентов ранее уже преступали закон, каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Подавляющее большинство преступлений пришлось на мужчин, граждан России. На женщин - каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев - менее 4 процентов. Всего же за полгода в России выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80 процентов - выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6 процентов.

В ходе состоявшейся на днях в Москве с встречи руководителями дипломатических представительств государств СНГ первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой сообщил, что в 2021 году на 5 процентов увеличилось число преступлений, совершенных в РФ иностранцами. Кроме того, по его словам, в их среде наблюдается рост противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках. Это нередко сопровождается насильственными действиями, которые создают угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти.

"По всем указанным фактам МВД жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы РФ. Аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ", - заявил первый замминистра.

Также, согласно данным МВД, ситуацию в миграционной среде усугубила безработица, усилившаяся в период пандемии. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о возможности роста преступности среди мигрантов, потерявших работу в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса. Он также не исключил, что рост преступности может быть длительным.

"Последствия пандемии, а значит и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются", - отмечал Медведев.


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URL: https://www.vb.kg/404578
Теги:
МВД, Россия, статистика, трудовая миграция, преступление, коронавирус
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