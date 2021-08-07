Взгляд в прошлое: Курсан Асанов показал себя настоящим офицером

Два года назад, 7 августа 2019 года, Госкомитет национальной безопасности начал операцию по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Акция оказалась провальной. В дом экс-президента в селе Кой-Таш по приказу бывшего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева были введены бойцы подразделения специального назначения, вступившие в конфликт со сторонниками Атамбаева. В результате перестрелки погиб один из сотрудников правоохранительных органов, а шестеро сотрудников ГКНБ были взяты в заложники сторонниками Алмазбека Атамбаева.

На следующий день, 8 августа, власти предприняли вторую попытку. На этот раз на штурм атамбаевской резиденции пошли сотрудники МВД. Операция оказалась более успешной и менее кровопролитной: Атамбаева арестовали, бойцов спецназа "Альфа" освободили.

В том, что второй раунд штурма закончился успешно, во многом заслуга Курсана Асанова, занимавшего в то время пост заместителя министра внутренних дел. Он по собственной инициативе вступил в переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и убедил его сдаться. Он предотвратил последующие столкновения между сторонниками бывшего президента и правоохранительными органами.

Хотя, как выяснилось позже, действующий на тот момент президент Сооронбай Жээнбеков, похоже, ждал иного исхода операции.

Во всяком случае, сам Атамбаев утверждал, что его хотели убить. К слову, если такая задача, действительно стояла, то это объясняло бы тот факт, что после генерал Асанов вместо поощрений подвергся преследованию со стороны властей и даже был обвинен в сговоре с Атамбаевым.

Вместе с тем, даже сейчас спустя два года после штурма атамбаевской, понятно, что в во время кровавой операции в Кой-Таше Курсан Асанов доказал, что способен действовать адекватно в стрессовой ситуации и что ради недопущения кровопролития и сохранения общественно-политической стабильности, он способен действовать как настоящий офицер и мужчина.