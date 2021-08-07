Погода
$ 84.53 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Взгляд в прошлое: Курсан Асанов показал себя настоящим офицером

283  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Два года назад, 7 августа 2019 года, Госкомитет национальной безопасности начал операцию по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Акция оказалась провальной. В дом экс-президента в селе Кой-Таш по приказу бывшего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева были введены бойцы подразделения специального назначения, вступившие в конфликт со сторонниками Атамбаева. В результате перестрелки погиб один из сотрудников правоохранительных органов, а шестеро сотрудников ГКНБ были взяты в заложники сторонниками Алмазбека Атамбаева.

На следующий день, 8 августа, власти предприняли вторую попытку. На этот раз на штурм атамбаевской резиденции пошли сотрудники МВД. Операция оказалась более успешной и менее кровопролитной: Атамбаева арестовали, бойцов спецназа "Альфа" освободили.

В том, что второй раунд штурма закончился успешно, во многом заслуга Курсана Асанова, занимавшего в то время пост заместителя министра внутренних дел. Он по собственной инициативе вступил в переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и убедил его сдаться. Он предотвратил последующие столкновения между сторонниками бывшего президента и правоохранительными органами.

Хотя, как выяснилось позже, действующий на тот момент президент Сооронбай Жээнбеков, похоже, ждал иного исхода операции.

Во всяком случае, сам Атамбаев утверждал, что его хотели убить. К слову, если такая задача, действительно стояла, то это объясняло бы тот факт, что после генерал Асанов вместо поощрений подвергся преследованию со стороны властей и даже был обвинен в сговоре с Атамбаевым.

Вместе с тем, даже сейчас спустя два года после штурма атамбаевской, понятно, что в во время кровавой операции в Кой-Таше Курсан Асанов доказал, что способен действовать адекватно в стрессовой ситуации и что ради недопущения кровопролития и сохранения общественно-политической стабильности, он способен действовать как настоящий офицер и мужчина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404580
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Кой-Таш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  