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Партнером Кыргызстана станет новосибирский наукоград

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан наладит партнерские связи с Биотехнопарком Новосибирской области. Это предусмотрено меморандумом о намерениях, который подписан с управляющей компанией этого объекта заключен генеральным консульством КР в Новосибирске.

Документ был подписан во время посещения Биотехнопарка, расположенного в наукограде Кольцово, генеральным консулом Кыргызстана в Новосибирске Калдарали Маматалиевым.

Как рассказали в генконсульстве, исполнительный директор Биотехнопарка Денис Кузьмин ознакомил кыргызскую делегацию с работой научно-производственного комплекса предприятия. Оно включает химико-аналитические, микробиологические, клинико-диагностические и электротехнические лаборатории по испытанию пищевой, парфюмерно-косметической, медицинской и ветеринарной продукции ведущих российских и зарубежных компаний на коммерческой основе.

Обсуждены вопросы сотрудничества Биотехнопарка с Кыргызстаном в научно-технической области, обмена опытом и создания инфраструктуры для высокотехнологического бизнеса в области инновационной и наукоемкой продукции.

Подписанный меморандум о намерениях предполагает сотрудничество и содействие в реализации международных бизнес-проектов между Генконсульством КР и управляющей компанией Биотехнопарка.

Биотехнопарк Новосибирской области - это научно-производственная площадка, которая аккумулирует компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. Проект инициирован правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово.

Населенный пункт Кольцово, расположенный в 25 километрах от центра Новосибирска, был основан в 1970-х годах. Тогда тут начали строить жильё для сотрудников Всесоюзного НИИ молекулярной биологии, раньше так назывался федеральный центр "Вектор". Бурное развитие Кольцово пришлось уже на 2000-е - посёлок активно строился и стал уютным и комфортным местом, куда переезжают жить из Новосибирска и других городов. Сейчас Кольцово известно как место, где разработали одну из вакцин от коронавирусной инфекции,- этим занимались учёные из "Вектора".


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URL: https://www.vb.kg/404582
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