В Кыргызстане на 8 августа зарегистрировали 602 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 8 августа зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонии. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 287,

в г. Ош – 6,

в Чуйской области – 68,

в Ошской области – 18,

в Таласской области – 19,

в Нарынской области – 23,

в Иссык-Кульской области – 70,

в Джалал-Абадской области – 78,

в Баткенской области – 33.

За весь период зарегистрировали – 169 017 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1478 человек.

За весь период выздоровели – 156 925 человек.