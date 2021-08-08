В Кыргызстане на 8 августа зарегистрировали 602 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 8 августа зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонии. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 287,
в г. Ош – 6,
в Чуйской области – 68,
в Ошской области – 18,
в Таласской области – 19,
в Нарынской области – 23,
в Иссык-Кульской области – 70,
в Джалал-Абадской области – 78,
в Баткенской области – 33.
За весь период зарегистрировали – 169 017 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1478 человек.
За весь период выздоровели – 156 925 человек.