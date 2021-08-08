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Применение вакцины AstraZeneka в КР будет возобновлено с 9 августа

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- Анастасия Карелина
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Состояние 56 военнослужащих воинской части Ала-Бука Джалал-Абадской области, у которых были зарегистрированы побочные явления после вакцинации препаратом AstraZeneka, удовлетворительное. Клинические симптомы после введения вакцины (гипертермия выше 39 С, головная боль) оценены, как ответная реакция организма на ее введение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Солдаты воинской части села Ала-Бука находились под медицинским наблюдением с 5 августа в ЦОВП Ала-Букинского района Вчера их направили для дальнейшего наблюдения в медицинскую часть.

После получения информации о регистрации данных случаев при Минздраве была создана комиссия. Ее члены выехали на место для оказания консультативной помощи. Согласно Категории побочных проявлений после иммунизации данный случай был оценен как реакция, связанная с тревожным состоянием (страхом, беспокойством) по поводу вакцинации. Она характерна для молодых людей в организованных коллективах: общеобразовательных учреждениях, вузах, воинских частях.

Все зарегистрированные побочные проявления после иммунизации (ПППИ) от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, который характерен и для вакцинации другими препаратами. Частыми симптомами являются: боль на месте инъекции, головная боль, повышение температуры и прочее. Все эти явления в течение 12-24 часов исчезают.

Четыре выявленных случая ПППИ подлежат регистрации в базе данных. Применение данной серии вакцины по республике будет возобновлено с 9 августа 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/404584
Теги:
вакцина, Джалал-Абадская область, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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