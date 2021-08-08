Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным праздником

Председатель Кабинета министров поздравил кыргызских строителей с профессиональным праздником, который в Кыргызстане отмечают во второе воскресенье августа. Пресс-служба Кабмина распространила текст поздравления Улукбека Марипова.

"Уважаемые строители,

От имени Кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя Кыргызской Республики!

Строитель – это сложная, многогранная, но в тоже время творческая профессия. Сегодня высококвалифицированный строитель должен обладать множеством навыков и знаний, как в строительстве, так и в смежных областях. Только тогда возводимые здания будут иметь свой архитектурный стиль и долгий срок эксплуатации.

Просторная и удобная школа, детский сад, современная больница, притягивающие взгляды офисные и торговые помещения, комфортные для проживания жилые комплексы – все это дело рук архитекторов и строителей.

На данный момент в строительной отрасли, занимающей весомое место в структуре валового внутреннего продукта страны, трудятся десятки тысяч работников, привлекаются миллиарды сомов инвестиций.

Сегодня наши строители, применяя лучшие технологии в строительстве и оригинальные конструкторские решения, успешно осуществляют строительство многих социальных объектов. Об этом свидетельствуют динамика строительства жилых и коммерческих помещений и темпы восстановления разрушенных объектов в Баткенской области.

Дорогие работники строительной отрасли,

Впереди множество задач и проектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, ремонт и строительство новых социальных, инфраструктурных и коммерческих объектов, которые необходимы для стабильного социально-экономического развития страны. Уверен, что вам под силу справиться с любой поставленной задачей.

В этот праздничный день хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, успехов в делах!", - пожелал глава Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.