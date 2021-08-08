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Памятник генерал-майору Ивану Панфилову планируют открыть до конца года

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- Анастасия Карелина
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Памятник легендарному генерал-майору Ивану Панфилову должен быть отлит, доставлен в Бишкек и установлен до конца нынешнего года. Об этом договорились заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Салтанат Аманова и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации Валерий Козлов.

Встреча двух заинтересованных сторон прошла в стенах Национальной библиотеки Кыргызской Республики. Обсуждали реализацию проекта по изготовлению бронзового памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову. Ранее по инициативе Минкульта Кыргызстана он был включен в план основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который утвердили главы государств СНГ.

Салтанат Аманова выразила благодарность Валерию Козлову, а также главе литейной мастерской "Дубровин" Ивану Дубровину за содействие в реализации проекта. Замминистра пояснила, что в настоящее время кыргызский скульптор занят изготовлением формы из гипса, которую в ближайшее время отправят в Екатеринбург.

Аманова подчеркнула, что вклад литейной мастерской "Дубровин" в поддержку монументального искусства Кыргызстана значителен, отметила ряд скульптурных композиций, установленных в нашей республике благодаря сотрудничеству с мастерской и руководством Свердловской области.

Валерий Козлов представил план реализации проекта, подчеркнув, что открытие памятника пройдет в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и в частности великого подвига гвардейской дивизии, которой командовал Иван Панфилов, обороняя Москву от наступления фашистских дивизий.

Руководитель литейной мастерской Иван Дубровин отметил, что работа над памятником Панфилову с народным художником Кыргызстана, скульптором Садабеком Ажиевым для российской стороны является большой честью.

Итоги встречи таковы - проект должен быть завершен к концу декабря. В течение августа необходимо закончить работу по изготовлению формы. Затем ее отправят в Екатеринбург. Уже в сентябре памятник будет отлит в бронзе. Потом его доставят в кыргызскую столицу. А установят до конца года.


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URL: https://www.vb.kg/404592
Теги:
Министерство культуры и туризма, памятник, Россия, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, скульптура
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