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За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников

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- Анастасия Карелина
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За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников. Такие данные на 8 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 8 случаев;

в Ошской области – 1;

в Джалал-Абадской области – 1;

в Иссык-Кульской области – 2;

в Баткенской области – 3.

За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 16 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6603 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6103 человека.


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URL: https://www.vb.kg/404593
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, медики, коронавирус, COVID-19, пандемия
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