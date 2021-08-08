За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников. Такие данные на 8 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек – 8 случаев;

в Ошской области – 1;

в Джалал-Абадской области – 1;

в Иссык-Кульской области – 2;

в Баткенской области – 3.

За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 16 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6603 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6103 человека.