За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 15 медицинских работников. Такие данные на 8 августа приводит Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек – 8 случаев;
в Ошской области – 1;
в Джалал-Абадской области – 1;
в Иссык-Кульской области – 2;
в Баткенской области – 3.
За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медицинских работников. С домашней самоизоляции выписаны 16 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6603 случая заражения COVID-19. Выздоровели – 6103 человека.