Не поддавайтесь эмоциям. Гороскоп с 9 по 16 августа

Овен – закрывая глаза на имеющиеся проблемы, как в деловом и личном общении, так и здоровье, вы можете усложнить ситуацию. Противоречивые советы ещё больше запутают вас, а поездки окажутся утомительными. Наберитесь смелости для обсуждения проблемы с людьми, которые реально могут повлиять на ситуацию. Признание допущенных ошибок позволит выстроить диалог с руководством и даже добиться продвижения по карьерной лестнице, а также восстановить доверительные отношения в личных отношениях.

Телец – наперебой многочисленные знакомые будут делиться своими рецептами успеха, не забывая при этом раскритиковать рекомендации сделанные другими людьми. Пора сделать ревизию в отношениях, распрощавшись с любителями сплетен и ваших денег. Прекратив общение которое вас компрометирует и становится причиной убытков, вы обратите внимание на истинные ценности и людей, которые вас по-настоящему ценят. Состоятся долгожданные романтичные поездки, а также важный разговор с влиятельным человеком.

Близнецы – домочадцы будут убедительно имитировать бурную деятельность, дабы привлечь ваше внимание. Манипулируя существенно преувеличенными результатами собственной деятельности, домочадцы попытаются склонить вас к принятию нужных для них решений. Разобравшись в происходящем, вы сможете отличить правду от вымысла, а потому и ваши действия окажутся продуманными. Оценив на что тратятся деньги, вы сумеете перекрыть финансовые потоки, ведущие казну к опустошению и сделать действительно важные приобретения.

Рак – сладкие речи знакомых и некоторых родственников усыпят бдительность, подготовив вас к принятию решений, которые будут угодны им. Открытость и доверчивость сделают вас лёгкой жертвой для различного рода мошенников, как в реальной жизни, так и в онлайне. Спустят с небес на землю критические отзывы как деловых партнёров, так и домочадцев, любимого человека. Выбравшись из плена иллюзий, вы избежите происшествий во время поездок и определитесь с планами на ближайшее время.

Лев – погружаясь в море соблазнов, вы перестанете контролировать свои расходы, доверившись чувствам и навязчивым советам знакомым. Манящие заоблачные перспективы сказочных доходов растают, как только ваши финансовые возможности уйдут в глубокий минус. Не дожидаясь банкротства, вы сможете пересмотреть образ жизни и вырваться из плена соблазнов, взявшись за реальную работу, которая обеспечит доходы, необходимые для осуществления текущих целей.

Дева - можно долго доказывать очевидные вещи руководству, деловым партнёрам и домочадцам, но они сделают вид что не поняли и не услышали вас, а потому ваши слова повиснут в воздухе. Пересмотрите свою тактику. Ищите самостоятельно возможности для реализации задуманных планов и вы не заметите, как успех постучится к вам в двери. Задуманное благополучно претворится в жизнь, что изменит не только вашу карьеру, но и личные отношения.

Весы – чрезмерно увлекаясь делами, поездками, общением, вы можете запутаться, создав немало проблем суетой и забывчивостью. В беге по замкнутому кругу можно разочароваться в людях и растерять здоровье. Выбрав в качестве приоритета отдых в семейном кругу, а также домашние дела, вы восстановите атмосферу доверия и поправите здоровье. Удастся в короткие сроки сделать генеральную уборку в доме или кое-что отремонтировать.

Скорпион – следуя за волнами эмоций, вы заплывёте слишком далеко в спорах и конфликтах, что поставит под угрозу реализацию ряда важных проектов и получение документов, а также испортит личную жизнь. Продумывая каждый шаг, вы сохраните доверительные отношения в доме, партнёрские отношения на работе и сумеете избавиться от знакомых, которые всячески провоцируют вас на конфликты и опасные любовные приключения.

Стрелец – советы, которыми поделятся давние знакомые, основаны на их жизненном опыте, а потому предостерегут вас от ошибок, в отличие от новых знакомых, толкающих вас на авантюры. Купившись на заманчивые обещания новых знакомых, вы окажетесь в затруднительном положении. Продвигаясь к успеху своими силами, но учитывая опыт проверенных друзей и не надеясь на чудо, вы сможете добиться желаемого результата.

Козерог – в корне поменяв планы, вы устроите увлекательный летний отдых, избежите манипуляций на работе, обманув ожидания ваших конкурентов. Продолжая всецело уповать на стечение обстоятельств, могущественность связей и общность интересов с друзьями, вы можете просчитаться, поскольку ваши ожидания и реальная действительность кардинальным образом разойдутся. Воздержитесь от незапланированных покупок и трат. Они навеяны эмоциями.

Водолей – решая финансовые вопросы и совершая покупки, не поддавайтесь на порывы эмоций. Возникшее на волне эмоций решение станет губительным для Вашей казны. Понаблюдав со стороны за происходящим, вам станут понятны тенденции, а также мотивы людей, толкающих вас к растратам. Выбрав иную, чем ожидалось, тактику, вы доставите немало разочарований людям, которые уже готовились получить доходы за ваш счёт.

Рыбы – вы идеализируете людей, а потому позволяете собой управлять, что не лучшим образом сказывается как на деловом сотрудничестве, так и личной жизни. Сбросив розовые очки, вы сможете существенно почистить свой круг общения, что избавит от псевдо друзей, которые не первый день плели интриги за вашей спиной. Разобравшись с отношениями, наведите порядок в своём режиме дня. Перекосы в распределении времени, лишают вас полноценного отдыха.

Астролог Андрей Рязанцев