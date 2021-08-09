Погода
$ 84.60 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

Не поддавайтесь эмоциям. Гороскоп с 9 по 16 августа

255  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен – закрывая глаза на имеющиеся проблемы, как в деловом и личном общении, так и здоровье, вы можете усложнить ситуацию. Противоречивые советы ещё больше запутают вас, а поездки окажутся утомительными. Наберитесь смелости для обсуждения проблемы с людьми, которые реально могут повлиять на ситуацию. Признание допущенных ошибок позволит выстроить диалог с руководством и даже добиться продвижения по карьерной лестнице, а также восстановить доверительные отношения в личных отношениях.

Телец – наперебой многочисленные знакомые будут делиться своими рецептами успеха, не забывая при этом раскритиковать рекомендации сделанные другими людьми. Пора сделать ревизию в отношениях, распрощавшись с любителями сплетен и ваших денег. Прекратив общение которое вас компрометирует и становится причиной убытков, вы обратите внимание на истинные ценности и людей, которые вас по-настоящему ценят. Состоятся долгожданные романтичные поездки, а также важный разговор с влиятельным человеком.

Близнецы – домочадцы будут убедительно имитировать бурную деятельность, дабы привлечь ваше внимание. Манипулируя существенно преувеличенными результатами собственной деятельности, домочадцы попытаются склонить вас к принятию нужных для них решений. Разобравшись в происходящем, вы сможете отличить правду от вымысла, а потому и ваши действия окажутся продуманными. Оценив на что тратятся деньги, вы сумеете перекрыть финансовые потоки, ведущие казну к опустошению и сделать действительно важные приобретения.

Рак – сладкие речи знакомых и некоторых родственников усыпят бдительность, подготовив вас к принятию решений, которые будут угодны им. Открытость и доверчивость сделают вас лёгкой жертвой для различного рода мошенников, как в реальной жизни, так и в онлайне. Спустят с небес на землю критические отзывы как деловых партнёров, так и домочадцев, любимого человека. Выбравшись из плена иллюзий, вы избежите происшествий во время поездок и определитесь с планами на ближайшее время.

Лев – погружаясь в море соблазнов, вы перестанете контролировать свои расходы, доверившись чувствам и навязчивым советам знакомым. Манящие заоблачные перспективы сказочных доходов растают, как только ваши финансовые возможности уйдут в глубокий минус. Не дожидаясь банкротства, вы сможете пересмотреть образ жизни и вырваться из плена соблазнов, взявшись за реальную работу, которая обеспечит доходы, необходимые для осуществления текущих целей.

Дева - можно долго доказывать очевидные вещи руководству, деловым партнёрам и домочадцам, но они сделают вид что не поняли и не услышали вас, а потому ваши слова повиснут в воздухе. Пересмотрите свою тактику. Ищите самостоятельно возможности для реализации задуманных планов и вы не заметите, как успех постучится к вам в двери. Задуманное благополучно претворится в жизнь, что изменит не только вашу карьеру, но и личные отношения.

Весы – чрезмерно увлекаясь делами, поездками, общением, вы можете запутаться, создав немало проблем суетой и забывчивостью. В беге по замкнутому кругу можно разочароваться в людях и растерять здоровье. Выбрав в качестве приоритета отдых в семейном кругу, а также домашние дела, вы восстановите атмосферу доверия и поправите здоровье. Удастся в короткие сроки сделать генеральную уборку в доме или кое-что отремонтировать.

Скорпион – следуя за волнами эмоций, вы заплывёте слишком далеко в спорах и конфликтах, что поставит под угрозу реализацию ряда важных проектов и получение документов, а также испортит личную жизнь. Продумывая каждый шаг, вы сохраните доверительные отношения в доме, партнёрские отношения на работе и сумеете избавиться от знакомых, которые всячески провоцируют вас на конфликты и опасные любовные приключения.

Стрелец – советы, которыми поделятся давние знакомые, основаны на их жизненном опыте, а потому предостерегут вас от ошибок, в отличие от новых знакомых, толкающих вас на авантюры. Купившись на заманчивые обещания новых знакомых, вы окажетесь в затруднительном положении. Продвигаясь к успеху своими силами, но учитывая опыт проверенных друзей и не надеясь на чудо, вы сможете добиться желаемого результата.

Козерог – в корне поменяв планы, вы устроите увлекательный летний отдых, избежите манипуляций на работе, обманув ожидания ваших конкурентов. Продолжая всецело уповать на стечение обстоятельств, могущественность связей и общность интересов с друзьями, вы можете просчитаться, поскольку ваши ожидания и реальная действительность кардинальным образом разойдутся. Воздержитесь от незапланированных покупок и трат. Они навеяны эмоциями.

Водолей – решая финансовые вопросы и совершая покупки, не поддавайтесь на порывы эмоций. Возникшее на волне эмоций решение станет губительным для Вашей казны. Понаблюдав со стороны за происходящим, вам станут понятны тенденции, а также мотивы людей, толкающих вас к растратам. Выбрав иную, чем ожидалось, тактику, вы доставите немало разочарований людям, которые уже готовились получить доходы за ваш счёт.

Рыбы – вы идеализируете людей, а потому позволяете собой управлять, что не лучшим образом сказывается как на деловом сотрудничестве, так и личной жизни. Сбросив розовые очки, вы сможете существенно почистить свой круг общения, что избавит от псевдо друзей, которые не первый день плели интриги за вашей спиной. Разобравшись с отношениями, наведите порядок в своём режиме дня. Перекосы в распределении времени, лишают вас полноценного отдыха.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404598
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  