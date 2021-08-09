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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 17 пожаров

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- Айжан Мамбеталиева
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За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 17 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Для их тушения возгораний было привлечено 19 пожарных отделения. Со стороны служб спасения осуществлен 4 выезда.

Сегодня, 9 августа, по прогнозам МЧС, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской, Ошской областей дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с.

Согласно ежедневной оперативной информации МЧС, в микрорайоне Восток-5 в доме №24б спасатели вскрыли заблокированную дверь.

В Жалал-Абадской области в Ноокенском районе поступила информация о том, что в колодец находящийся во дворе жилого дома по улице Шерматова в селе Сакалды упали 2 мужчин (Ю.А. 1989г.р. и Ю.С 1990г.р.). На место были привлечены 3 спасателя, но до их приезда пострадавших вытащили родственники и отвезли в больницу. Состояние среднее.

В Сузакском районе поступила информация о том, что в канале находящийся в селе Комсомол утонул парень Д.М.2006г.р. На место были привлечены 18 спасателей с МЧС КР, 15 сотрудников с МВД и 30 человек с местного населения. В связи с наступлением темноты поиски были временно приостановлены в 21:00 часов. Положительного результата нет. 9 августа поиски будут продолжены.

В Ошской области в Араванском районе поступила информация о том, что в канале Фергана утонул мужчина С.Д 1991г.р. На место были привлечены 7 спасателей которые провели поисково-спасательные работы. В связи с наступлением темноты поиски были временно приостановлены. 9 августа поиски будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/404603
Теги:
МЧС, пожар
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