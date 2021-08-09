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Микрокредитные компании заставят сдавать финансовую отчетность

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- Александра Василькова
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Национальный банк хочет обязать микрокредитные компании и агентства, а также кредитные союзы готовить и публиковать финансовую отчетность. Соответствующее положение регулятор вынес на общественное обсуждение на прошлой неделе.

В настоящее время требования по формированию, публикации и представлению отчетности небанковских организаций предусмотрены в двух документах. В положении о требованиях к формированию финансовой отчетности и представлению информации небанковскими финансово-кредитными организациями – для микрофинансовых компаний, жилищно-сберегательных кредитных компаний и кредитных союзов, имеющих лицензию на право привлечения депозитов от своих участников.

При этом в указанном положении отсутствуют требования по публикации для жилищно-сберегательных кредитных компаний. И в положении о требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков КР – для специализированной финансово-кредитной организации и гарантийных фондов.

Вместе с тем требования по формированию, публикации и представлению в Национальный банк финансовой отчетности не были предусмотрены вышеуказанными положениями для микрокредитных компаний, микрокредитных агентств, кредитных союзов (не привлекающих депозиты). Закрыть данный пробел в законодательстве призвано инициированное регулятором положение.

После проведения общественного обсуждения с заинтересованными сторонами проект будет вынесен на рассмотрение правления НБ КР для утверждения. В случае если оно будет одобрено, то требование о предоставлении финотчетности для небанковскими финансово-кредитными организациями вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. Дополнительно будет направлено уведомление поднадзорным организациям.


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URL: https://www.vb.kg/404605
Теги:
микрокредитные компании, Кыргызстан, Национальный Банк
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