Микрокредитные компании заставят сдавать финансовую отчетность

Национальный банк хочет обязать микрокредитные компании и агентства, а также кредитные союзы готовить и публиковать финансовую отчетность. Соответствующее положение регулятор вынес на общественное обсуждение на прошлой неделе.

В настоящее время требования по формированию, публикации и представлению отчетности небанковских организаций предусмотрены в двух документах. В положении о требованиях к формированию финансовой отчетности и представлению информации небанковскими финансово-кредитными организациями – для микрофинансовых компаний, жилищно-сберегательных кредитных компаний и кредитных союзов, имеющих лицензию на право привлечения депозитов от своих участников.

При этом в указанном положении отсутствуют требования по публикации для жилищно-сберегательных кредитных компаний. И в положении о требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков КР – для специализированной финансово-кредитной организации и гарантийных фондов.

Вместе с тем требования по формированию, публикации и представлению в Национальный банк финансовой отчетности не были предусмотрены вышеуказанными положениями для микрокредитных компаний, микрокредитных агентств, кредитных союзов (не привлекающих депозиты). Закрыть данный пробел в законодательстве призвано инициированное регулятором положение.

После проведения общественного обсуждения с заинтересованными сторонами проект будет вынесен на рассмотрение правления НБ КР для утверждения. В случае если оно будет одобрено, то требование о предоставлении финотчетности для небанковскими финансово-кредитными организациями вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. Дополнительно будет направлено уведомление поднадзорным организациям.