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Бизнес-сообщество просит президента вернуть закон о режиме ЧС на доработку

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- Нина Ничипорова
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Бизнес-сообщество и эксперты просят президента КР Садыра Жапарова вернуть на доработку закон о режиме ЧС в экономике.

Представители деловых кругов выражают обеспокоенность, поскольку на период режима ЧС в экономике у кабинета министров фактически будет неограниченная власть. Ведь правительство сможет менять ставки налогов и сборов, иных обязательных платежей, предоставлять льготы по ним.

Глава Ассоциации ювелиров КР Сталбек Акматов считает, что закон нужен, но он еще сырой.

- У кабмина широкие полномочия. Он может регулировать ставки налогов. Например, если бизнес будет нуждаться в снижении налогов, кабмин может, наоборот, поднять их. Поэтому нужно было все подробно расписать, провести обсуждение с бизнесом. Чтобы закон был справедливым, его нужно вернуть на доработку, - сказал он на пресс-конференции.

Такое же мнение высказал исполнительный директор Ассоциации рынков и предприятий торговли Артур Ташибеков, который считает, что законопроект должен был пройти обсуждение с широким участием бизнеса. На пресс-конференции он попросил президента не подписывать закон.

- Не было анализа регулятивного воздействия, не было площадки для обсуждения. Кабинет министров воспользовался тем, что парламент уходит на каникулы. Мы, пользуясь этой площадкой, просим уважаемого президента, чтобы он не подписывал закон, а вернул на доработку в согласительную комиссию, - сказал Артур Ташибеков, отметив, что доработка пойдет только на пользу экономике.

По словам эксперта Антикоррупционного совета при президенте КР Айдарбека Мамбеткадырова, закон о ЧС в экономике важен. Он привел пример, когда в 2020 году в срочном порядке поставляли медицинские средства, нужно было принять решение о временном снижении таможенных пошлин, чтобы снизить цену. Но добавил, что в документе много пробелов и его нужно вернуть на доработку.

- Многое в законе непонятно. Соответственно, могут быть неправильные толкования, и кто-то может воспользоваться законом и завести товары, которые не были необходимы в режим ЧС. Или, наоборот, кому-то могут поднять таможенные пошлины, - сказал эксперт.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере чрезвычайной ситуации в экономике" депутаты Жогорку Кенеша приняли сразу в трех чтениях в конце июля.

В истории независимого Кыргызстана не случалось, чтобы режим ЧС вводили в экономике.


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URL: https://www.vb.kg/404606
Теги:
законопроект, Кыргызстан, экономика
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