Последствия дождей и селей, прошедших в разных регионах страны, решаются. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Также, говорится, что 30 июля в результате ливневого дождя в городах Каракол, Балыкчы, а также в Ак-Суйском, Иссык-Кульском, Тонском, Жети-Огузском районах сошли селевые потоки и повреждены жилые дома, внутрихозяйственные дороги, посевные земли и поливные арыки.

Всего по области были уточнены 347 жилых дома, из которых 72 жилых домах подтоплены жилые комнаты, 4 жилых дома (из них 2 дома не пригодны для жилья) пришли в аварийное состояние, разрушены внутрихозяйственные дороги, поливные арыки.

Всего по области было привлечено 13 единиц техники и 31 человек. Очищено от селевой массы 64 домов, 261 участков, восстановлены электроопоры и подано электричество, очищены 6050 метров дорог и 6710 метров арыков, 250 метров поливного канала. Так же полностью восстановлены водопроводные трубы. Работы по очистке внутрихозяйственных дорог, поливных арыков продолжаются.

В тот же день, из-за прошедшего ливневого дождя сошли селевые потоки, в результате чего затопили 34-35 километра и 61-62 километра автодороги Балыкчы-Боконбаев-Каракол, а также в селе Оттук селевые воды затопили огороды 320 домов из них подтоплены жилые комнаты 61 домов и 3 жилых дома (из них один дом не пригоден для жилья) пришли в аварийное состояние. В селе Кара-Талаа заполнены 200 метров канала и разрушены 30 метров лотка. В селе Кара-Шаар затоплен один дом, селевой поток размыл один километр дороги на 34-35 километре автодороги Балыкчы-Боконбаев. В селе Ак-Олон 5 километров канала Ак-Кырчоо пришли в негодность и были затоплены 4 жилых дома.

Там было очищено 300 метров внутрихозяйственной дороги и 40 метров лотка. В селе Оттук произведена очистка внутрихозяйственной дороги и восстановлены и очищены тысячи метров дорог.

Из-за проливного дождя в селе Кызыл-Суу поднялся уровень реки Чон-Кызыл-Суу, в результате возникла опасность разрушения 2 подвесным мостам и затоплению жилых домов, расположенных ближе к берегу. Кроме этого были затоплены внутрихозяйственные дороги.

Чуть выше села Чон-Кызыл-Суу поднялся уровень воды реки Чон-Кызыл-Суу, полностью затопив около 50-60 метров внутренней дороги. С помощью привлеченной техники дорога было очищена и открыта для проезда.

Немного ниже курорта Джеты-Огуз поднялся уровень реки Джеты-Огуз, затопленные деревья застряли в водораспределителях, и вода вышла из берегов, полностью затопив внутреннюю дорогу и трассу Джеты-Огуз-Кой-Сары на расстоянии около 10 метров на 2-м километре и около 300 метров на 4-м километре. Также засыпал песком и гравием часть дороги Конкин-Джеты-Огуз-Телти, ведущей к пастбищу Кок-Жайык. Один мост на дороге был поврежден внутренним движением. Кроме того, в селах Ак-Кочкор и Чирак плотина построена в соответствии с планом работ МЧС. Один заброшенный дом также был затоплен. В селе Саруу поднялся уровень воды в реке Жууку, вследствие чего был смыт мост.

Проводились работы по расчистке дорог. В селе Чон-Кызыл-Суу на участке Кунан-Чабыш укреплен мост через реку Чон-Кызыл-Суу. Расчищено 350 метров русла реки и проведены берегоукрепительные работы. Расчищено 350 метров реки Джеты-Огуз на участке Казан-Пак села Джеты-Огуз, укреплены берега, восстановлено 80 метров канала Кайырма. В селе Ак-Кочкор укреплено 300 метров берега реки Джеты-Огуз. Отремонтирована дорога к пастбищу Кок-Жайык.

Также были проведены работы по расчистке дорог и укреплению берегов канала, проведены работы по расчистке дорог. Было очищено 300 метров автодороги Жети-Өгүз-Кой-Сары, 200 метров автодороги Конкин-Жети-Өгүз-Телти, 100 метров канала Кайырма, в селе Чырак было направлено русло реки.

30 июля 2021 года из-за проливных дождей уровень реки Ак-Суу поднялся, размыло ее берега, съело дно электрических столбов, пекарни кооператива "Заря", и течением унесло трасформатор. Один мост возле картофелехранилища кооператива "Заря" был затоплен и поврежден. Вода из водораспределителя Уч Кошкон переливалась и стекала в трубу чистой воды.

В селах Ак-Булак и Токтогул поднялся уровень вод в реках Тургон и Жыргалан, в связи с этим создалась угроза затопления жилых домов. Также, в селах Ак-Булун и Ак-Булак были затоплены 118 гектаров пахотных земель и произошла эрозия берега на протяженности 800 метров реки Жыргалан.

Построенная в этом году плотина 500 метрового сооружения на юго-восточной части села Бору-Баш была размыта в двух частях, и вода начала стекать по старому руслу и создала угрозу домам.

С помощью привлеченной техники был очищен водораспределитель Уч Кошкон, восстановлены электростолбы. Для восстановления мостов на территории кооператива и на пересечении улиц Сыдыкбекова и Дзержинского был организован подвоз камней. Кроме этого были проведены берегоукрепительные работы вдоль реки Ак-Суу.

Проводились работы отвод реки Тургон, в селе Ак-Булун. Расчищено 700 метров внутренних и 110 метров оросительных каналов, а также проведены работы по укреплению берегов в реке Ак-Суу.

31 июля вследствие прошедшего дождя на 127 и 135 километрах автодороги Каракол-Энилчек сошла грязекаменная масса (11000 м3), которая перекрыла дорогу. С помощью задействованной техники дорога была полностью очищена.

В связи с подъемом уровня воды в реке Каракол создалась угроза затопления близлежащих 27 домов, владельцы домов были эвакуированы. Кроме этого смыты деревья на берегу реки Каракол. Кроме этого был затоплен центр отдыха "Ривер Парк", смыт мост, развалена стена сарая, также высоковольтные электропроводы создали угрозу 6 жилым домам. Размыто 200 метров дамбы, построенной в 2021 году по линии СПЛМ.

С помощью привлеченной техники были проведены работы по исправлению русла реки и укреплению берега реки. В целях обеспечения безопасности людей в связи с подъемом уровня воды для охраны опасных участков привлеченные сотрудники МВД дежурят на местах.

Проведены берегоукрепительные работы и заменены трубопроводы, проложены электрические столбы, на территории санатория "Ривер Парк" восстановили 30-метровый водопровод. На улице Бору-Баш был вырыт арык.

Были проведены работы по восстановлению русла реки и восстановлено 200 метров арыка и укреплено 100 метров берега канала по улице Токтогула, 130 метров берега канала по улице Токтогула и 100 метров берега реки Каракол.