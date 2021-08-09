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Жылдыз Бакашова: Страны ШОС проявляют солидарность в борьбе с COVID

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- Нина Ничипорова
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Во время Форума ШОС по традиционной медицине-2021, закончившегося в Китае, видные политические деятели и посланники стран-участниц ШОС высоко оценили достижения стран ШОС в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, проявивших солидарность в оказании взаимной помощи.

Жылдыз Бакашова, вице-премьер-министр Кыргызстана, в своем видеообращении отметила, что нынешний форум предоставил странам ШОС площадку, позволяющую им больше узнать о китайской медицине, обменяться опытом. В условиях бушующей эпидемии здравоохранение является важной областью в рамках сотрудничества ШОС. В начале вспышки эпидемии страны ШОС оказали помощь друг другу. В нынешний непростой период особое значение приобрело тесное сотрудничество медицинских учреждений разных стран.

Представляется также очень интересным более тщательно изучить традиционную медицину разных народов, в том числе кыргызов, для обмена опытом. Традиционная кыргызская медицина, по сути, справлялась со многими болезнями. В Кыргызстане произрастает более 200 видов трав, среди которых есть ценнейшие для производства лекарств. По ее мнению, если провести работу по поиску, систематизации и классификации народных методов лечения, рецептов, то не вызывает сомнения, что можно получить весьма интересные сведения. Эти сведения, методы и рецепты откроют еще больше возможностей для сотрудничества в этой области между странами ШОС.

Форум стал одним из важных мероприятий, посвященных 20-летию создания Шанхайской организации сотрудничества. Около 500 представителей из Китая и государств-членов ШОС приняли в нем участие в смешанных форматах онлайн+оффлайн.

Традиционная медицина, по мнению участников форума, сыграла активную роль в глобальной борьбе с пандемией и служит опорой для охраны здоровья народов стран мира и совместного формирования единого сообщества человечества. Поэтому активно надо продвигать исследования о роли традиционной медицины в сохранении здоровья и в предотвращении заболеваний, диагностике, лечении, выявлять ее уникальные преимущества в противодействии таким общим вызовам, как пандемия коронавируса.

Посол Афганистана в Китае Джавид Ахмад Каем заявил, что помимо хорошего управления процессом лечения коронавируса в Китае, значительную роль играет и традиционная китайская медицина. Препараты ее используют широко в Беларуси, Армении и в других странах. А в Таджикистане и Узбекистане действуют исследовательские центры китайской медицины.

Советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев высоко оценил достижения Китая в области традиционной медицины и отметил, что методы ТКМ достигли множества хороших результатов в лечении заболеваний совместно с нетрадиционными и новыми западными медицинскими способами, в том числе для борьбы с коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/404613
Теги:
ШОС, Кыргызстан, коронавирус, Кабинет министров
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