В Оше налоговики изъяли 1361 пачку сигарет без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) в Оше во время рейдов на рынке "Бексултан" выявили факты реализации табачных изделий без акцизных марок.

По итогам были изъяты табачные изделия без акцизных марок в количестве 1 тысяча 361 пачку на сумму более 50 тысяч сомов.

ГНС напоминает, что предусмотрена ответственность за реализацию контрафактных табачных изделий, в том числе без акцизных марок и с поддельными акцизными марками. Владельцев торговых точек и продавцов ждет наказание в соответствии с Уголовным кодексом, Кодексом о проступках и Кодексом о нарушениях.

Налоговая служба КР призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на "горячую линию" по номеру (0779) 61-31-89 (whatsapp).