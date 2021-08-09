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Напавшему на девушку в детском центре мужчине ГКНБ объявил предостережение

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- Александра Василькова
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Госкомитет национальной безопасности распространил сообщение о том, что гражданину А.Алимбаеву, напавшему на сотрудницу детского центра "MagicCity" объявлено официальное предостережение.

Напомним, 5 августа текущего года в социальных сетях появилось видео произошедшего конфликта в детском центре развлечений в Бишкек между посетителем и сотрудницей. Посетитель А.Алимбаев будучи нетрезвым агрессивно требовал от сотрудницы центра В.Углевой обслуживания на кыргызском языке. Также он бросил в девушку настольный калькулятор, обвиняя в незнании государственного языка.

В связи с этим, ГКНБ КР объявляет официальное предостережение А.Алимбаеву, так как в соответствии с Конституцией - русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский - официальным.

Ведомство напоминает, дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнического и расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды является уголовно-наказуемым деянием в рамках ст. 313 УК КР в виде лишения свободы до 10 лет.

При наличии подобных фактов просим обращаться в дежурную часть


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URL: https://www.vb.kg/404626
Теги:
ГКНБ, национализм, Бишкек, Кыргызстан
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