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В бишкекском Доме кино пройдут кинопоказы к 30-летию независимости КР

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- Анастасия Карелина
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В столичном Доме кино имени Чингиза Айтматова 10 и 11 августа будут демонстрироваться документальные и полнометражные игровые картины. Мероприятия посвящены 30-летию независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Вниманию зрителей организаторы предлагают шесть документальных лент и два полнометражных фильма.

Документальные ленты созданы нашими кинематографистами в период с 2000 по 2021 годы. Это картины о видных государственных и общественных деятелях республики, известных кинематографистах.

10 августа с 14 часов до 15 часов 30 минут зрители смогут увидеть:

1. Фильм-портрет "Бексултан Жакиев" о Герое Кыргызской Республики, народном писателе и драматурге.

2. Фильм "Жусуп Абдрахманов", посвященный 120-летию со дня рождения этого государственного и общественного деятеля Кыргызстана.

3. Фильм "Болотбек Шамшиев", рассказывающий о творчестве народного артиста СССР, известного кинорежиссера.

4. Фильм-портрет "Первая ласточка", посвященный заслуженному деятелю искусств Кыргызстана, кинорежиссеру-документалисту Лиле Турусбековой.

5. Фильм-портрет "Кадры решают все", рассказывающий о народном артисте Кыргызстана, лауреате Государственной премии имени Токтогула, кинооператоре Кадыржане Кыдыралиеве.

6. Лента "Кыргыз анимация – 40 жыл" о становлении и развитии национальной мультипликации.

А 11 августа публика сможет лицезреть уже полнометражные игровые фильмы:

1. "Айыл өкмөтү" Эрнеста Абдыжапарова, снятый на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. Сеанс начнется в 11 часов.

2. "Көк-бөрү" Руслана Акуна, созданный на студии "Аманат фильм". Сеанс начнется в 14 часов.


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URL: https://www.vb.kg/404628
Теги:
День независимости, кино, культура, Кыргызфильм, Министерство культуры и туризма
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