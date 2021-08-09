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В Смоленской области найден медальон солдата из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В Смоленской области поисковики нашли останки и медальон солдата Георгия Клубкова из с. Сталинское-Беловодское Киргизской ССР

В Поисковое движение Кыргызстана поступила просьба от российского поискового объединения "Рубеж" о розыске родных солдата. В сообщении говорится о том, что "31 июля 2021 года в лесах Смоленской области были найдены останки советского солдата, при нем был медальон, в котором хранится информация о бойце.

Благодаря расшифровке и работе в архивах была установлена личность героя. Клубков Георгий (Григорий) Михайлович, 1909 года рождения. Жена - Клубкова Ю.Д., Киргизская ССР, с. Сталино, ул. Ленина, 91.

На портале "Память народа" Клубков значится убитым и первично похороненным. Больше подробностей появится позже.

Наша главная задача теперь - найти родственников героя. Передать останки и личные вещи."

По архивным данным "Сталинское посёлок", Киргизская ССР, Чуйская область, Беловодское/.

Поисковики готовы передать личные вещи, найденные вещи бойца.

Просьба откликнуться родным, знакомым

+996-555-923-603 - вотсап

ptahasvet@mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/404629
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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