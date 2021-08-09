Список Масадыкова: о каких политзаключенных идет речь?

Тема политических заключенных сегодня, похоже, снова в моде среди отечественных политиков. Недавно, в частности, заместитель председателя Совета безопасности КР Таалатбек Масадыков дал интервью, в котором призвал "освободить всех политических заключенных".

В ответ пресс-центр ГКНБ распространил сообщение, в котором говорится, что "на сегодня у нас в республике нет политических узников, есть привлекаемые и привлеченные к соответствующей правовой ответственности за уголовно наказуемые преступления, которых отдельные заинтересованные силы пытаются выдать как узников политического гонения".

Надо отметить, что общепринятого понятия "политзаключенный" не существует. Поэтому к политическими заключенными (преследуемыми в уголовном порядке по политическим мотивам) относят, как правило, две категории людей, подвергающихся уголовному преследованию:

тех, кого преследуют исключительно за реализацию своих гражданских прав, в связи с принадлежностью к национальной, религиозной или иной группе, за убеждения и взгляды (таких лиц Amnesty International называет узниками совести). тех, кого преследуют, с одной стороны, с существенными нарушениями закону, а с другой, по политическому мотиву власти.

Если следовать этому определению получается, что ГКНБ прав, в Кыргызстане на сегодня фактически нет никого, кого можно было бы отнести хотя бы к одной из этих категорий.

Пожалуй, единственным настоящим политическим заключенным и узником совести в КР можно считать правозащитника Азимжана Аскарова, который в итоге так и умер в тюрьме. Статус Аскарова подтверждали авторитетные международные организации Amnesty International и другие. Они настаивали на невиновности Аскрова и считали, что он подвергся преследованию за свою правозащитную деятельность.

Что касается, других возможных политических заключенных, то в последний раз о них упоминали в 2019 году в специальном докладе посольства США. На тот момент политическими узниками были названы Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев, Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров.

На сегодня все эти люди свободны, а новых имен политических узников ни посольство США, ни международные организации, занимающиеся правами человека, ни даже отечественные энпэошники давно не называли. Сам Масадыков тоже не озвучивал конкретных имен, так что не очень понятно, кого именно он желает освободить.

Возможно, его предложение относится к самопровозглашенным узникам совести и политическим заключенным. Таковыми в нашей стране считают себя практически все политики, задержанные или осужденные за коррупцию. Начиная с бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сейчас отбывает срок в колонии № 47, заканчивая активистом Мелисом Аспековым, подозреваемым в вымогательстве 250 тысяч долларов у руководства предприятия "Кыргыз темир жолу".

Так что призыв Масадыкова – это лишь попытка манипулировать общественным мнением, озвучивая популистские, ничем не подкрепленные призывы и лозунги.