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Чуйской милицией задержан подозреваемый в убийстве

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- Александра Василькова
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Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан Н.А., 1967 года рождения, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления, сообщает пресс-служба ГУВД.

Отмечается, что 10 июля текущего года примерно в 09:00 часов в ущелье Ак-Суу на пастбище был обнаружен труп неустановленного следствием мужчины азиатской внешности в возрасте 55-60 лет с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 130 (Убийство) УК КР и начато досудебное расследование. В ходе проводимых

оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность предполагаемого подозреваемого лица. В последующем его объявили в розыск.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Московского района. Выяснилось, что он после скрывался от правоохранительных органов в городе Бишкек и бродяжничал, где и был задержан.

Личность убитого мужчины еще не установлена. По предварительным полученным данным оба мужчины ранее работали скотниками на пастбище у животновода.

В настоящее время ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/404631
Теги:
ГУВД, МВД, задержание, убийство, преступление, Кыргызстан
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