Выявился обман? Асан Ормушев просит аннулировать результаты выборов в НАН

Доктор исторических наук, профессор Асан Ормушев обратился к президенту Национальной академии Мурату Жуматаеву.

Причина его обращения заключается в том, что он недоволен результатами второго тура выборов в Национальную академию наук на должность члена-корреспондента по специальности "История".

Он объясняет это тем, что доктор исторических наук, профессор Чолпон Койчуманова распространила среди проголосовавших на выборах академиков и членов-корреспондентов общественных наук ложную информацию о том, что якобы она подготовила 7 кандидатов наук. Эта информация была размещена на сайте академии и распространена среди избирателей на диске. По его словам Койчуманова не подготовила и не защитила ни одного кандидата наук.

В своем обращении Ормушев говорит, что известные ученые протестовали против кандидатуры Койчумановой в члены-корреспонденты. Это означает, что она не пользуется авторитетом среди ученых.

Он также подчеркивает, что президент Садыр Жапаров всегда говорил и подчеркивал, что выборы в Кыргызстане на всех уровнях должны быть справедливыми и прозрачными. Поэтому, во исполнение добрых пожеланий президента, результаты второго тура кандидатов на членство корреспондента по специальности "История" были аннулированы.

Асан Ормушев заключает, что в будущем хотел бы видеть ученых, которые признаны за их настоящую работу, имеют репутацию в сообществе, чьи научные работы переведены на иностранные языки и которые проводят междисциплинарные исследования. Он также просит представить его обращение членам президиума Национальной академии и дать официальный ответ по данному вопросу.