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Кыргызстан поддержал идею объединения в СНГ глав избирательных органов

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- Евгений Денисенко
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В СНГ предлагается создать Консультативный совет руководителей избирательных органов. Проект положения о новой структуре был рассмотрен на заседании экспертной группы государств Содружества.

В заседании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Обсудив замечания и предложения, поступившие от стран-партнеров, участники заседания доработали текст документа. И, поддержав предложение российской стороны о том, что Консультативный совет должен образовываться международным договором, согласовали проект соответствующего соглашения.

Предполагается, сообщили в Исполкоме СНГ, что Совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран Содружества "в целях содействия совершенствованию избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами".

В состав Совета войдут руководители центральных избирательных органов государств – участников СНГ. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

По завершении внутригосударственного согласования подготовленных экспертами документов они будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Кыргызстан принимает активное участие в выборных процессах на пространстве СНГ, в укреплении взаимодействия в этой сфере. Так, наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГнеоднократно работали на выборных кампаниях в республике. В том числе – в выборах в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года, в выборах президента КР 10 января 2021 года и во всенародном голосовании по проекту закона "О Конституции Кыргызской Республики", проходивших соответственно 10 января и 11 апреля 2021 года. Мониторинг этими наблюдателями также велся и в самом Кыргызстане, и на его зарубежных участках в других государствах.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов был назначен координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на недавних выборах в парламент Молдовы.


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URL: https://www.vb.kg/404634
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