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В СНГ возлагают большие надежды на первые Игры стран Содружества

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- Евгений Денисенко
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Проведение в Казани первых Игр стран СНГ поможет возвращению к привычной процедуре организации спортивных мероприятий. Надежду на это высказали в ходе заседания рабочей группы Исполкома СНГ, на котором обсуждалась подготовка к предстоящим международным состязаниям.

В заседании рабочей группы, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие представители спортивных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Открывая заседание, заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома Содружества Манучехр Ходжизода заявил, что проведение первых Игр стран СНГ создаст задел для проведения спортивных мероприятий в привычном режиме.

"В эти дни, когда весь мир, измученный противовирусными ограничениями, с замиранием сердца следит с экранов телевизоров за ходом Олимпийских игр в Токио, проведение первых Игр стран СНГ внесет значимый вклад в поэтапное возвращение к нормальной процедуре проведения мероприятий подобного рода", – сформулировал общее мнение Манучехр Ходжизода.

Члены рабочей группы отметили, что меньше чем за месяц до начала Игр, которые состоятся с 4 по 11 сентября, участие в них подтвердили уже десять стран. Количество заявленных членов делегаций – более двух тысяч человек.

По итогам заседания в порядке формирования делегаций на Игры появилось нововведение. Каждой стране предстоит назначить ковид-специалиста, который будет отвечать за осуществление мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения состязаний в Казани.

Программа этих включает соревнования по 16 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, дзюдо, каратэ, куреш, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, тайскому боксу, танцевальному спорту, футболу ("футзал") и художественной гимнастике. Ожидается, что будут разыграны 184 комплекта медалей.


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URL: https://www.vb.kg/404635
Теги:
спорт, Кыргызстан
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