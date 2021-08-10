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Кыргызстанцы получают дополнительный возможности для поступления в вузы РФ

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- Евгений Денисенко
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Для абитуриентов из стран СНГ расширяются возможности получения высшего образования в России. Об этом было рассказано на пресс-конференции в Москве, которую провели руководитель федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков, его заместитель Павел Шевцов и куратор международной олимпиады для абитуриентов магистратуры Open doors: Russian Scholarship Project Ирина Карелина.

Помимо обучения на бюджете, речь идет, в том числе, об отдельном приеме, который проводят сами университеты, а также о поступлении через олимпиады. Одна из них – международная олимпиада для абитуриентов магистратуры "Open doors: Russian Scholarship Project".

Как отмечает ее куратор Ирина Карелина, большинство заявок на участие в таком конкурсе также поступает от граждан СНГ. И у них, считает Карелина, "больше шансов получить грант на обучение, потому что у нас созвучны системы образования, а также участники из СНГ хорошо владеют русским языком". "Сейчас на нем, - проинформировала куратор, - можно подать заявку, пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные на первом этапе отбора и реализуемые зарубежными представительствами и российскими посольствами".

Также, по словам Павла Шевцова, сейчас прорабатывается возможность получения высшего образования на грантовой основе. "Квота – это бесплатное место на обучение, а грант обеспечивает не только обучение, но и перелет, а также стипендию. Такая модель выровняла бы конкуренцию с образовательными программами Запада и Китая, которые предлагают в основном гранты. Поэтому нужен полноценный соцпакет", - подчеркивает Шевцов.

Что касается традиционного квотирования бюджетных мест, то они предоставляются в рамках очередной приемной кампании, которая стартует 1 сентября и продлится до 1 ноября. При этом, как рассказал глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, количество таких мест для иностранных граждан продолжает увеличиваться. И если в прошлом учебном году "Россотрудничество" зачислило по квоте 15 тысяч абитуриентов из-за рубежа, то на сей раз -уже 18 тысяч человек из 175 стран. А в 2022-2023 учебном году объем квот возрастет до 23 тысяч мест.

Приоритетными для агентства, подчеркнул Примакова, остаются страны СНГ. В нынешнем году из 80 тысяч заявок 30 процентов поступили из государств ближнего зарубежья. Активное участие в отборочных мероприятиях, как заявлено, принял Таджикистан, откуда пришло более 5 тысяч заявок, Узбекистан (3 тысячи), Казахстан (2 тысячи), Кыргызстан и Туркменистан (немногим меньше 2 тысяч заявок).

Подавать заявки зарубежные абитуриенты могут онлайн, на портале "Образование в Российской Федерации для иностранцев". "Сейчас на нем можно подать заявку, пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные на первом этапе отбора и реализуемые зарубежными представительствами и российскими посольствами", - сообщил Примаков. В текущем году портал работает в тестовом режиме, но уже в 2022-м должен выйти промышленное функционирование.

Согласно правилам, участник отбора проходит испытания дистанционно, с помощью компьютера. Во время прохождения теста за ним наблюдает через камеру представитель специальной комиссии. Тестирование проводится на русском языке.

По официальным данным, в текущем году российских вузах обучалось около 15 600 молодых кыргызстанцев. Из них до 6600 за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/404636
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
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