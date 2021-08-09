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В Госдуме отреагировали на инцидент в Бишкеке из-за русского языка

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- Евгений Денисенко
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету подготовить соответствующее обращение по факту инцидента в Бишкеке между русскоговорящей продавщицей и кыргызскоязычным посетителем развлекательного центра. Об этом сообщили в Госдуме.

Видео с происшедшим появилось ранее в соцсетях.

"На состоявшемся заседании Совета Государственной Думы принято решение подготовить обращение на имя Председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из‑за того, что она говорила с покупателем на русском языке", - написал Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

"Дал соответствующее поручение профильному комитету. Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны", - подчеркнул он.

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе – в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", - написал Вячеслав Володин.

Напомним, что в ходе официальных встреч в России, которые в рамках своего визита в нее в феврале текущего года провел президент КР Садыр Жапаров, затрагивалась и тема русского языка в республике.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с лидером Кыргызстана, отметила, что в новой редакции Конституции страны сохраняется норма об официальном статусе русского языка. "Это говорит о мудрости руководства Киргизии", - сказала председатель верхней палаты российского парламента.

В свою очередь, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, наличие такого статуса способствует укреплению отношений между обеими странами. "Это новые возможности для граждан Киргизии. Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот - например, им не нужно переучиваться на права", - заявил председатель Госдумы.

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", - добавил Володин. А Садыр Жапаров подчеркнул важность сохранения русского языка как официального и для самих граждан республики.


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URL: https://www.vb.kg/404641
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