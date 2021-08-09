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В Петербурге на кассира-кыргызстанку напал посетитель магазина

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- Евгений Денисенко
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В Калининском районе Петербурга полицейские задержали посетителя круглосуточного магазина, который напал на кассиршу с бутылкой. Пострадавшей оказалась 28-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел днем 8 августа. После звонка из магазина в полицию ее сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия. Здесь по горячим следам и был задержан нападавший - 45-летний неработающий житель поселка Сельцо в Тосненском районе Ленинградской области.

Выяснилось, что у него возник конфликт с кассиром-продавцом, в результате чего он нанес несколько ударов женщине стеклянной бутылкой по голове, требуя вернуть ему деньги из кассового аппарата.

Пострадавшая чуть позднее написала в полицию заявление о разбое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в ИВС. Стало известно, что ранее этот мужчина неоднократно был судим. В 1995 году он самовольно ушёл из воинской части, за что был арестован, а затем отправлен дальше служить под наблюдением командования. Через год был осужден за хищение и дезертирство. В 2001 году его осудили за кражу, спустя год - снова. В 2007 этот мужчина получил 8 лет за убийство, был освобождён по УДО. В 2014 опять сел на 4 года, но уже за разбой.


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URL: https://www.vb.kg/404642
Теги:
нападение, Россия, Кыргызстан
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