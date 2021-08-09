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Бомба в ЦУМе: Вызов оказался ложным

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- Бакыт Басарбек
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В милиции опровергли информацию по поводу захвата заложников в здании ЦУМа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района г. Бишкек.

"В УВД Свердловского района г.Бишкек примерно в 16:10 часов поступило сообщение о том, что в ЦУМе находится подозрительная женщина одетая в чёрное одеяние с пакетом в руках.

Незамедлительно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники милиции, ближайшие экипажи УПСМ, а также руководство УВД Свердловского района и ГУВД г. Бишкек.

В целях обеспечения безопасности граждан, сотрудниками милиции вокруг здания ЦУМа было выставлено оцепление и проведена эвакуация. На месте также работают сотрудники госкомитета национальной безопасности.

По итогам проверки оказалось, что вызов был ложным.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, сообщивших о возможном захвате заложников.


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URL: https://www.vb.kg/404643
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан
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