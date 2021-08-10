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Госдолг КР превысил 4,9 миллиарда долларов

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- Александра Василькова
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По состоянию на 30 июня 2021 года размер государственного долга (внешний и внутренний) составил 4 миллиарда 920 миллионов долларов. Об этом сообщается в материалах Министерства экономики и финансов.

В сомовом эквиваленте государственный долг Кыргызстана составляет 416 миллиардов 629 миллионов 99 тысяч сомов.

В структуре госдолга

  1. 84,5 процентассоставляет государственный внешний долг - 4 миллиарда 159 миллионов долларов;
  2. 15,5 процента составляет государственный внутренний долг - 761 миллион 51 тысячу долларов.

За январь-июль 2021 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга (внешний и внутренний) К фактически было направлено средств на сумму 21 миллиард 790 миллионов сомов:

  1. по государственному внешнему долгу 11 миллиардов 204,8 миллиона сомов;
  2. по государственному внутреннему долгу 10 миллиардов 586,1 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/404648
Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан, государственный долг
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