Госдолг КР превысил 4,9 миллиарда долларов

По состоянию на 30 июня 2021 года размер государственного долга (внешний и внутренний) составил 4 миллиарда 920 миллионов долларов. Об этом сообщается в материалах Министерства экономики и финансов.

В сомовом эквиваленте государственный долг Кыргызстана составляет 416 миллиардов 629 миллионов 99 тысяч сомов.

В структуре госдолга

84,5 процентассоставляет государственный внешний долг - 4 миллиарда 159 миллионов долларов; 15,5 процента составляет государственный внутренний долг - 761 миллион 51 тысячу долларов.

За январь-июль 2021 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга (внешний и внутренний) К фактически было направлено средств на сумму 21 миллиард 790 миллионов сомов: