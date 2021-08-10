Госдолг КР превысил 4,9 миллиарда долларов

По состоянию на 30 июня 2021 года размер государственного долга (внешний и внутренний) составил 4 миллиарда 920 миллионов долларов. Об этом сообщается в материалах Министерства экономики и финансов.
В сомовом эквиваленте государственный долг Кыргызстана составляет 416 миллиардов 629 миллионов 99 тысяч сомов.
В структуре госдолга
За январь-июль 2021 года из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга (внешний и внутренний) К фактически было направлено средств на сумму 21 миллиард 790 миллионов сомов: